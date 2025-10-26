Кое-где обе стороны имели успехи в одном районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Какова ситуация на фронте по состоянию на 26 октября?
- Российские войска в течение 24 и 25 октября атаковали в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Константиновки, но вперед они не продвинулись.
- Также оккупанты в течение 24 и 25 октября наступали на северо-восток от города Харьков вблизи Синельниково, Волчанска, Волчанских Хуторов и Тихого, и в районе Великого Бурлука. Несмотря на это, подтвержденного прогресса у них нет.
- Враг также продолжил наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулся вперед. В то же время украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.
- Впрочем, российские войска недавно продвинулись на Лиманском и Северском направлениях, а также в районе Новопавловки. Украинские войска удерживали позиции или недавно продвинулись в тактических районах Константиновка-Дружковка и Доброполье.
- По данным ISW, украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении, а также вблизи Великомихайловки.
- Противник продолжил наступательные операции на Гуляйпольском направлении и в Херсонской и на западе Запорожской области, но не проснулся вперед.
Что происходит на поле боя?
Напомним, 25 октября стало известно, что украинская армия освободила село Сухецкое Донецкой области. Во время штурмовых действий ВСУ удалось ликвидировать много оккупантов, кроме того, пополнился обменный фонд.
Ранее штурмовики 425-го полка "Скала" осуществили зачистку Торского на Лиманском направлении. Бойцы рассказали, что удалось ликвидировать до сотни оккупантов, которые находились там с незначительным боекомплектом.
В то же время военный в эфире 24 Канала сообщил, что в районе Доброполья украинские военные остановили продвижение врага после прорыва. Большую часть территории удалось освободить, остальные зачистить от ДРГ.