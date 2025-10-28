Сили оборони також взяли чимало окупантів в полон. Про це глава держави повідомив напередодні під час спілкування з журналістами, інформує 24 Канал.

Що сказав Зеленський про втрати ворога?

Президент зазначив, що російські окупаційні війська зазнають втрат на Покровському напрямку та Добропіллі. Тільки за 6 місяців цього року ЗСУ взяли у полон понад 2000 російських солдатів.

Путіну потрібно було Добропілля. І наші зробили правильно. Ми не знаємо, що зробили б "рускі", якби ми не провели Добропільську операцію. Вони там стерли багато своїх військових. Їхніх людей у полоні 2200, це за більш ніж 6 місяців 2025 року. Весь схід – Добропілля, Покровськ – принесли 2200 російських полонених. Уявіть, скільки вони втратили,

– сказав президент.

