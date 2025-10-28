Сили оборони також взяли чимало окупантів в полон. Про це глава держави повідомив напередодні під час спілкування з журналістами, інформує 24 Канал.
Дивіться також Росіяни ховаються навіть у смітті: спецрепортаж із Куп'янська, куди таємно просочується ворог
Що сказав Зеленський про втрати ворога?
Президент зазначив, що російські окупаційні війська зазнають втрат на Покровському напрямку та Добропіллі. Тільки за 6 місяців цього року ЗСУ взяли у полон понад 2000 російських солдатів.
Путіну потрібно було Добропілля. І наші зробили правильно. Ми не знаємо, що зробили б "рускі", якби ми не провели Добропільську операцію. Вони там стерли багато своїх військових. Їхніх людей у полоні 2200, це за більш ніж 6 місяців 2025 року. Весь схід – Добропілля, Покровськ – принесли 2200 російських полонених. Уявіть, скільки вони втратили,
– сказав президент.
Дивіться також Один із наймасовіших наступів за останній час: деталі та відео відбиття атаки під Добропіллям
Втрати росіян: останні новини
Нещодавно Зеленський зазначав, що з початку 2025 року Росія втратила у війні проти України близько 346 тисяч військових убитими та пораненими. Такі дані глава держави отримав від українських генералів, про що йдеться в матеріалі Axios.
Днями стало відомо, що підрозділи ЗСУ звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку. В ході операції в полон тоді взяли понад 50 осіб противника.
До слова, станом на 26 жовтня Сили оборони звільнили 185,6 кілометра квадратних, зачистили 243,8 кілометра квадратних території Покровського району Донецької області.