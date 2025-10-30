Однак про оточення Сил оборони не мовиться. Спеціально для 24 Каналу військові пояснили, чи реальною є така перспектива і чому Путін продовжує ставити нові дедлайни для захоплення українських міст.

Чи справді ЗСУ могли потрапити в оточення?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко наголосив, що вже не вперше обговорюється нібито оточення українських військ, якого насправді немає. Навіть раніше з міст, контроль над якими вже втратили Сили оборони, вдавалося завчасно відступити, аби уникнути величезних втрат.

Ба більше, зараз українські бійці діють навіть обережніше ніж колись, адже наявність різноманітних дронів та роботизованих систем дозволяють контролювати поле бою без необхідності вести великі міські бої.

Це війна, не все виходить ідеально. Але станом на сьогодні немає ніякого оточення. У разі, якщо буде такий ризик, українське угруповання ніхто не кине напризволяще. Тривають активні бойові дії, триває стримувальна операція України,

– зазначив Мусієнко.

Водночас військовий додав, що оборонна операція та стримувальні дії можуть тривати стільки, на скільки вистачає сил та ресурсів. Якщо ж людей чи засобів починає бракувати, або ж якщо ворог, завдяки чисельній перевазі зможе просунутись, тоді відхід ЗСУ з певних позицій буде неминучим.

Що відбувається біля Покровська: карта просувань

"Іноді доведеться залишати позиції, але при цьому, не створюючи ворогу "подарунку" у вигляді оточення. Звичайно, ситуація дещо погіршилась для наших військ, ворог має певні тактичні успіхи й намагається створити ілюзію оточення, але фронт, як і війна трансформується", – пояснив військовослужбовець.

Велику кількість рубежів оборони, яку раніше контролювали виключно люди, замінюють новими технологічними засобами.

Чому Путін відверто бреше про стан фронту?

Хоч Путін намагається показати "успіхи" своєї армії на фронті, видаючи бажане за дійсне, однак забуває уточнити за колосальні втрати на полі бою. Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко сказав, що російське командування досі не відмовилося від "м'ясних штурмів" і не надто дбає про належну підготовку бійців.

Насправді все пропало у Путіна. У нього вже понад мільйон втрат. Що в Куп'янську, що в Покровську – щоденні втрати для Росії. Тактика на цих напрямках схожа: це "конвеєрні" атаки – по кілька росіян у групі, якими вони намагаються йти від бліндажа до бліндажа. У них дуже різний рівень підготовки,

– наголосив військовий.

Деякі групи, яких послали у бій під загрозою фізичної розправи, навіть не знають куди йдуть, констатував Володимир Назаренко. Зокрема, чимало росіян, розуміючи, що їх відправили на вірну смерть, добровільно здаються в український полон. Такі випадки не є поодинокими і на Покровському напрямку.

"Для Путіна це одноразовий ресурс. Коли він говорить про "успіхи", думає: що більшою є брехня – то більше у неї вірять. Але люди чітко розуміють, де правда, а де – брехня. Він живе в ілюзіях, і не розуміє, що всіх тих, кого він відправляє на околиці Покровська чи інших міст, здебільшого знищують. Ймовірно, Путін не володіє реальною ситуацією", – припустив офіцер.

Зверніть увагу! 29 жовтня росіяни вивішали свій прапор на стелі біля Покровська. Однак приблизно за дві години його там уже не було. Ймовірно, росіяни за всіляку ціну хотіли продемонструвати, що нібито захопили місто.

Захопити Покровськ хотіли вже 18 разів

Володимир Путін не раз давав вказівки захопити Покровськ до певної дати. Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив, що таких термінів уже було не менше 18. Останній відомий дедлайн диктатора для захоплення не лише Покровська, але й Мирнограда та заходу в Костянтинівку – 15 листопада.

Це програма мінімум, тому Путін і поспішає. Він хоче показати світу і росіянам, звісно, що він має перевагу і сили для подальшого завойовування. Ситуація на Покровському напрямку складна. Частина диверсійних груп та підрозділів заходять в агломерацію Покровська, на північ та інші сектори,

– зазначив генерал армії.

Раніше офіційно стало відомо, що у Покровськ просочилося понад 200 російських солдатів. Вони можуть коригувати вогонь артилерії та дронів, якими б'ють по українських позиціях. Проте Сили оборони проводять зачистки та борються з ворожими дронами, які домінують у повітрі та дуже ускладнюють логістику.

"Але захоплення Покровська немає! Путін поспішає, йому доповідають, що справа уже зроблена – українці в оточенні. Та цього немає. Ми кожну годину контактуємо з командирами і в Покровську, і в Мирнограді, та на інших ділянках. Так, йдуть тяжкі бої, але ми підтягуємо резерви", – наголосив Маломуж.

Важливо! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше — тут.

До того ж триває комплексна робота не лише із захисту міст, але й зі знищення великих ресурсів росіян у цьому регіоні.

"З одного боку стримувати їх – це величезна проблема, але з іншого – це й можливість знищити резерви, які концентруються в окремих місцях. Особливо бити треба там, де вони підтягують частини для наступу. Це знецінить удари сотень малих груп, почнеться системна паніка", – додав ексрозвідник.

Що зараз відбувається на Покровському напрямку?