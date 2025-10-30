Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш. По его словам, оккупанты одевают гражданскую одежду в прифронтовых селах и пытаются пролезать диверсионными группами.

Какова ситуация в Покровске?

Как отметил Отченаш, уже была ситуация, когда украинские военные заняли выгодные позиции, а россияне в гражданском вышли открыли огонь. Случаются и такие моменты.

Иногда они похищают гражданские машины и пробуют прорваться дальше. Они лицемерно используют одежду гражданских, а потом еще и рассказывают, что Силы обороны уничтожают "местное население". Это смешно, учитывая то, что мы все время жили здесь. И тут вдруг начали убивать,

– сказал Отченаш.

В целом ситуация в Покровске остается достаточно сложной. Силам обороны требуется пополнение среди личного состава, чтобы сдерживать здесь врага. Оккупанты применяют буквально огромное количество личного состава.

Силы обороны, в том числе и бригада "Рубеж", реально делают все возможное и невозможное, чтобы не давать врагу продвигаться дальше. Уничтожаем их здесь очень много,

– подчеркнул военный.

Ситуация в Покровске: коротко