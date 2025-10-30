Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал, что побывал на одном из самых горячих направлений – в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом сообщает 24 Канал.

Какая ситуация сейчас на Покровском направлении?

Во время визита руководство встретилось с командирами армейских корпусов, которые контролируют ситуацию в регионе, и заслушало доклады по обстановке и имеющихся потребностей.

Сирский сообщил, что враг продолжает увеличивать активность в районе Покровска – ситуация сложная, но контролируемая. Также главнокомандующий ВСУ опроверг информацию россиян о якобы "блокировании" украинских подразделений в Покровске, аналогично утверждениям по Купянску.

В то же время в самом Покровске вражеская пехота накапливается в городской застройке, постоянно меняет свои позиции и избегает открытых боев – поэтому первоочередной задачей ВСУ является ее выявление и ликвидация.

Руководство ВСУ отметило, что эффективная работа разведывательных и ударных дронов крайне важна. В городе проводятся операции по поиску и уничтожению противника с участием десантников, штурмовых подразделений, Сил спецопераций, ЦСпП ВСП, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и других.

Чтобы улучшить оборону на Покровском направлении, Сырский определил несколько приоритетов:

наладить сотрудничество между подразделениями;

своевременно обеспечивать войска всем необходимым, учитывая дополнительные потребности;

четко и понятно выполнять поставленные задачи.

Каждый командир отвечает за работу своего подразделения. Руководство предупредило, что за безответственное поведение будут применять жесткие меры, могут даже уволить с должности.

Кроме того, Сырский обсудил вопросы по улучшению логистики в регионе: усиление защиты маршрутов снабжения и эвакуации.

Все решения принимаются оперативно. В их основе лежит соблюдение разумного баланса между целями и возможностями. Но приоритет – сохранение жизни наших воинов,

– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Что известно о Добропольской операции?

В то же время Сырский сообщил, что сейчас продолжается Добропольская операция. Украинские штурмовые подразделения продвинулись от 200 до 500 метров. Всего за время этой операции освобождено 187 квадратных километров украинской территории, и зачищено 247 квадратных километров от ДРГ противника.

Командование поблагодарило солдат, сержантов и офицеров за профессионализм и преданность, подчеркнув, что украинские силы держат оборону и продолжают работу для достижения общей цели.

