Курбонов народився у Шерабадському районі Сурхандар'їнської області. Раніше він працював на автозаводі КАМАЗ у Набережних Човнах, однак через махінації з боку Росії потрапив у військо окупантів. Про таке стало відомо з оприлюдненого проєктом "Хочу жить" відео, передає 24 Канал.

Як узбек висловився про армію Росії?

Курбонов записав відеозвернення з окупованого Луганська, де перебуває під контролем російських військових.

Він закликав допомогти йому та іншим, адже поруч із ним багато узбеків, частину вже похоронили.

Акбар розповів про катування, які пережили вербовані, і зазначив, що знає місця поховання своїх земляків, на яких вдома чекають батьки.

За словами Курбонова, його обманули посередники, які пропонували легальну роботу в Росії. У серпні 2024 року йому запропонували роботу водієм у Ростові-на-Дону.

Після приїзду його насильно відвезли до військкомату, де під тиском змусили підписати контракт із Міноборони РФ, що передбачав службу у збройних силах один рік на посаді стрільця та гранатометника.

Після відмови підписати документ Акбара побили. Він опинився на полігоні на Донбасі, де його та інших мігрантів із Центральної Азії тримають під контролем російські військові.

Зауважте! Курбонов повідомляє, що тих, хто намагається втекти, розстрілюють, а сам він неодноразово зазнавав побоїв за відмову брати участь у бойових діях.

Вербувальники працювали через посередників. До Акбара звернувся чоловік на ім'я Сергій, який познайомив його з Андрієм Колесніковим. Саме ці двоє відвезли Курбонова до військкомату та передали "солідним чоловікам", які далі контролювали хлопця.

Журналісти узбецької служби "Радіо Свобода" не змогли зв'язатися із Сергієм, а Колесніков коротко заявив, що займається пасажирськими перевезеннями, після чого припинив контакти.

Як Узбекистан реагує на вербування своїх громадян Росією?

Мати хлопця, Рузігуль Бобоєва, зверталася до влади Узбекистану з проханням повернути сина додому. Вона стверджує, що отримує лише формальні відписки, попри численні звернення.

Водночас країна залишається одним із лідерів за кількістю громадян, завербованих до російської армії та загиблих на війні в Україні.

Влада Узбекистану офіційно засуджує вербування громадян, передбачаючи до 10 років позбавлення волі за участь у найманстві, проте категоричного протесту проти політики Кремля щодо відправлення узбекистанців на війну не було.

Що відомо про інші національності в російській армії?