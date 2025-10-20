Про таке розповіли в батальйоні "Свобода" бригади Національної гвардії "Рубіж", передає 24 Канал.

Що відомо про російського полоненого?

За словами 50-річного полоненого на ім'я Олександр, його разом із напарником затримали українські військові, коли ті рухалися через одне з селищ.

Чоловік розповів, що він родом із поселення Келлог у Красноярському краї, яке розташоване більш ніж за три тисячі кілометрів від українського кордону. До війська він, за власним зізнанням, потрапив "через пиятику та тюрму".



Віддаленість міста Келлог від України / Скриншот

Під час розмови українські військові розпитали чоловіка про його походження. Він пояснив, що кети – це нечисленний народ Півночі, і що їх залишилося менше тисячі людей. Сам Олександр дітей не має.

До слова, за даними російського перепису населення 2021 року, представників цього народу налічується близько 1088 осіб.

Полонений розповів, що не володіє рідною мовою, хоч чув її раніше, і майже не знає культури свого народу, адже більшість традицій утрачено.

За його словами, кети переважно займаються мисливством і рибальством. Також він зазначив, що під час війни проти України не зустрічав інших представників свого етносу.

Хто такі кети?

Дослідники вважають, що предки кетів проживали на території Південного Сибіру та мали спорідненість з американськими індіанцями. Раніше цей народ мав власну міфологію з небесним божеством Есь, але після російського завоювання прийняв православ'я.

Кетська мова є останньою живою мовою єнісейської сім’ї, решта зникла ще у XVIII–XIX століттях. Колись кети користувалися алфавітом на латинській основі.

Сьогодні кети мешкають переважно в сільській місцевості Красноярського краю. За переписом населення України 2001 року, 37 представників цього народу проживали й на території України.

Що відомо про інших полонених окупантів?