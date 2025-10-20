Про це пише 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву. Усього таких справ проти українців було 300.

Що відомо про справи проти українців на ТОТ Херсонщини?

Про те, що справи щодо злочинів злочинів "екстремістсько-терористичного характеру" вдалося розкрити повідомив так званий "керівник відділу криміналістики слідчого комітету Росії" в окупованій частині Херсонської області Олексій Краснопьоров. Він заявив, що близько 300 справ вдалося розпочати за час роботи його установи.

Окупаціна влада штучно створила політично вмотивовані справи проти українців, скоюючи репресії проти них. Водночас людей затримували за вигаданими, адже в більшості "справ" немає навіть доказів.

Окупанти катують людей нібито за "терористичні акти". Так вони називають розклеювання листівок чи фото з українським прапором у телефоні. Фактично більшість "Спав" – це штучно створені провокації ФСБ з "акторами". У Центрі спротиву кажуть, що подібні затримання проводять для статистики й звітів перед Кремлем.

