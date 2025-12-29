Таку думку 24 Каналу озвучив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зазначивши, що така кількість гарантуватиме не лише ефективну обороноздатність, а й мобілізацію. Крім того, цифра у 800 тисяч є набагато більшою, ніж та, про яку партнери нашої країни говорили раніше.
Чи вистачить Україні 800-тисячна армія?
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що 800-тисячна українська армія справді зможе гарантувати Україні організований вступ та відсіч збройній російській агресії у разі її поновлення у майбутньому.
Ба більше, за його словами, ця цифра гарантує Україні плановий процес мобілізації. Тобто нас не обмежують в цьому процесі – усі мобілізаційні показники та можливості зберігаються.
Спочатку нам пропонували зменшити кількість наших військовослужбовців до 600 тисяч. Однак якраз цифра у 800 тисяч нас задовольняє,
– підкреслив він.
Цікаво! Володимир Зеленський також вважає, що гарантії безпеки для України мають посилити не лише ЗСУ, а й міжнародні військові сили. За словами президента, ці кроки є необхідними для гарантії, що Путін не прийде до України із новою агресією.
Дискусії щодо чисельності ЗСУ: коротко
- Цієї осені США представили мирний план з 28 пунктів. Один з них передбачав обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч осіб.
- В цей час західні журналісти наголошували, що така кількість є значною для армії мирного часу і не є тою демілітаризацією, яку раніше вимагала Москва. Крім того, аналітики зазначали, що Київ не зможе утримати більшу кількість військових. Водночас Росію, яка має набагато більшу армію, не змушували робити жодних скорочень.
- Згодом Україна погодилась скоротити армію до 800 тисяч. Вже 24 грудня Зеленський вперше розкрив офіційні пункти мирного плану. Один з них – чисельність ЗСУ на рівні 800 тисяч у мирний час.