У розмові з 24 Каналом Ольга Коцюруба – радниця з юридичних питань Громадської мережі "Опора", членкиня робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів під час воєнного стану в Україні – пояснила, чи можливо провести голосування в Україні у сьогоднішніх умовах.

До теми Кремль готується, щоб українці на ТОТ та у Росії голосували на українських виборах, – Зеленський



За яких умов можливе проведення референдуму?

Раніше представники робочої парламентської групи з підготовки виборів в Україні наголошували на необхідності того, щоб минуло шість місяців після припинення бойових дій, завершення режиму воєнного стану для здійснення будь-якого волевиявлення громадян на території України.

Коцюруба наголосила, що змінити свою позицію вони зможуть тільки у тому випадку, якщо для цього з'являться додаткові юридичні аргументи. Наприклад, рішення Конституційного суду, якщо воно буде укладено загалом.

Це залежить від одного рішення. І Конституція, і закон України про всеукраїнський референдум передбачають таку форму проведення референдуму, як затвердження певного міжнародного договору, незалежно від того, чого саме він стосується. Тобто така форма вона справді існує,

– зазначила вона.

Проте предметом дослідження Конституційного суду має бути, за її словами, те, як сформульовано питання, в які строки проводиться референдум, чого стосується ця міжнародна угода.

Зверніть увагу! Робоча група з підготовки законів для організації та проведення виборів під час війни в Україні 26 грудня зібралась на перше засідання. Її головою став перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко, а загалом до її складу входять 62 особи, серед яких народні депутати, представники ЦВК, військові, судді.

На переконання радниці з юридичних питань, можливо говорити про те, що нам не треба провести просто вибори чи щось, що буде називатися "виборами" чи "референдумом".

Цей процес має відповідати міжнародним зобов'язанням України. І для того, щоб він відповідав, потрібен час на підготовку. На мою думку, 60 днів для цього є недостатньо,

– підкреслила Ольга Коцюруба.

Основним є дотримання міжнародних принципів і можливість вільного та чесного волевиявлення. Проте, на її думку, забезпечити його зараз за 60 днів зараз неможливо.

Що відомо про проведення референдуму в Україні?