Про це у розмові з 24 Каналом зазначив радник ОПУ Михайло Подоляк, підкресливши, що президент України у відповідь на заклики Трампа провести вибори заявив, що готовий до цього і в нашій державі немає проблем з демократією, як концепцією.

Дивіться також Верх лицемірства, – експосадовець Держдепу США про бажання Трампа провести вибори в Україні

В контексті виборів виникає 3 складних питання

В Україні є конституційні заборони щодо неможливості проведення голосування під час дії воєнного стану. Однак саме через це в ВР була сформована робоча група, щоб напрацювати необхідні зміни до законодавчих актів і згодом внести коригування, аби юридично була змога провести вибори під час війни.

Тут виникає три питання, які ми можемо вирішити тільки з нашими партнерами. Перше – це безпековий параметр. Як можна проводити вибори, якщо немає зупинки вогню? Важливо розуміти, хто забезпечить безпековий формат і як він може бути реалізований,

– озвучив Подоляк.

Радник ОПУ зауважив, що днями Путін заявив, що він готовий не атакувати Україну в день виборів, однак цього замало, адже вибори передбачають не тільки день голосування на дільницях, а важливим складником є і передвиборча агітація. Вибори – це процес, який передбачає не один день, а певний період.

Друге питання ще складніше, воно полягає у тому, як надати людям, які перебувають на лінії фронту, а це сотні тисяч, чи у прифронтових населених пунктах, право бути обраним чи обирати. Якщо вони захочуть балотуватись, то як будуть висуватись, проводити агітацію?,

– розмірковує Подоляк.

З його слів, це питання буде розв'язане тільки в разі припинення вогню, а якщо говорити ширше – коли буде реалізована формула завершення війни.

Третє складне питання, яке постає в контексті виборів в Україні – фінансове. Адже для організації цього процесу потрібно виділяти гроші. Він пояснив, що час змінився і тепер знадобиться інший обсяг фінансування.

"І виборчі дільниці змінились, і списки виборців треба доуточнювати. Є багато зовнішньо і внутрішньо переміщених осіб, тому це має організаційно інакше виглядати. Є багато теоретичних питань, які можна розв'язати через робочу групу у парламенті, а є практичні питання щодо того, як побудувати систему безпеки, виборчого права людей, фінансування", – підсумував Подоляк.

До відома! Київський міжнародний інститут соціології навів дані опитування, яке показує, що 25% українців, якщо буде припинення вогню й передбачена безпека, підтримують ідею проведення виборів. 57% громадян висловивлись, що голосування доцільне тільки після повного завершення війни, коли буде укладена мирна угода.

Вибори в Україні: що кажуть у ЦВК?