Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил советник ОПУ Михаил Подоляк, подчеркнув, что президент Украины в ответ на призывы Трампа провести выборы заявил, что готов к этому и в нашем государстве нет проблем с демократией, как концепцией.

В контексте выборов возникает 3 сложных вопроса

В Украине есть конституционные запреты о невозможности проведения голосования во время действия военного положения. Однако именно поэтому в ВР была сформирована рабочая группа, чтобы наработать необходимые изменения в законодательные акты и впоследствии внести корректировки, чтобы юридически была возможность провести выборы во время войны.

Здесь возникает три вопроса, которые мы можем решить только с нашими партнерами. Первое – это параметр безопасности. Как можно проводить выборы, если нет остановки огня? Важно понимать, кто обеспечит формат безопасности и как он может быть реализован,

– озвучил Подоляк.

Советник ОПУ отметил, что на днях Путин заявил, что он готов не атаковать Украину в день выборов, однако этого мало, ведь выборы предусматривают не только день голосования на участках, а важной составляющей является и предвыборная агитация. Выборы – это процесс, который предусматривает не один день, а определенный период.

Второй вопрос еще сложнее, он заключается в том, как предоставить людям, которые находятся на линии фронта, а это сотни тысяч, или в прифронтовых населенных пунктах, право быть избранным или избирать. Если они захотят баллотироваться, то как будут выдвигаться, проводить агитацию?,

– размышляет Подоляк.

По его словам, этот вопрос будет решен только в случае прекращения огня, а если говорить шире – когда будет реализована формула завершения войны.

Третий сложный вопрос, который возникает в контексте выборов в Украине – финансовый. Ведь для организации этого процесса нужно выделять деньги. Он объяснил, что время изменилось и теперь понадобится другой объем финансирования.

"И избирательные участки изменились, и списки избирателей надо доуточнять. Есть много внешне и внутренне перемещенных лиц, поэтому это должно организационно иначе выглядеть. Есть много теоретических вопросов, которые можно решить через рабочую группу в парламенте, а есть практические вопросы относительно того, как построить систему безопасности, избирательного права людей, финансирования", – подытожил Подоляк.

К сведению! Киевский международный институт социологии привел данные опроса, который показывает, что 25% украинцев, если будет прекращение огня и предусмотрена безопасность, поддерживают идею проведения выборов. 57% граждан высказались, что голосование целесообразно только после полного завершения войны, когда будет заключено мирное соглашение.

Выборы в Украине: что говорят в ЦИК?