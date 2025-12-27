Про це розповів президент Володимир Зеленський під час онлайн-інтерв'ю журналістам, передає 24 Канал.
Навіщо Росії вибори в Україні?
Зеленський заслухав доповідь Служби зовнішньої розвідки, яка встановила, що Росія хоче зробити все, щоб у громадян України була можливість голосувати.
Тож глава держави наголосив на важливості, аби всюди була присутність спостерігачів.
Для чого вони це роблять? Завдання так і стоїть – обов'язково піднімати це питання, що там живе велика кількість людей, і вони мають право на голосування для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів,
– пояснив президент.
Він зауважив, що Росії все одно, як довести "нелегітимність української влади".
Зеленський також наголосив, що країна-терористка сама є нелегітимною, а тому не має права давати подібні сигнали.
В Україні можуть провести референдум
Президент Зеленський 24 грудня заявив, що мирний план США можуть винести на референдум. Станеться це за умови, якщо питання територій не вдасться узгодити на переговорах.
Аби провести референдум, потрібно 60 днів, а реальне припинення вогню, щоб зробити його легітимним.