Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зустріч президента із журналістами.

За якої умови можуть провести референдум?

Президент зауважив, що питання територій – це найскладніший пункт мирного плану.

У драфті документа зазначається, що на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині лінія фронту фіксується за місцем розташування військ на дату угоди. Тобто – "стоїмо, де стоїмо".

Окрім того, з Дніпропетровщини, Миколаївщини, Сумщини та Харківщини усі російські війська мають вийти для набрання чинності угоди.

Втім, Росія вимагає, аби Україна вийшла з Донецької області. Натомість у США є компромісний варіант – так звана вільна економічна зона.

Ми вважаємо, що вільна економічна зона – це потенційна можливість суверенної держави обирати такий шлях. Ми боролись за одне слово – "потенційні". Ми вважаємо, що така потенційність як економічні зони може бути у держави,

– заявив Зеленський.

Він додав, що за умови, якщо не вдасться домовитися про "стоїмо там, де стоїмо", то розглядатимуться 2 варіанти:

продовження війни,

вирішення питання щодо усіх потенційних економічних зон.

Якщо ж йтиметься таки про потенційну вільну економічну зону Донбасу, то це питання буде вирішуватися на референдумі.

"Тобто якщо про це йдеться, то йдеться про якийсь особливий формат, а отже особливе рішення, а отже це референдум – тільки референдум може визначити, чи згодні люди на те, щоб був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така – або це, або війна", – наголосив президент.

Водночас він розповів, що США хочуть проведення такого референдуму, але український президент пояснив їв, що у такому випадку на обговорення доведеться виносити увесь документ загалом, а не окремі його пункти.

Ми можемо піти на референдум повною угодою, яка закріпить закінчення війни. На референдум треба мінімум 60 днів. І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Інакше ми не проведемо. Тобто референдум не буде легітимний,

– сказав Зеленський.

А також президент наголосив, якщо буде створено вільну економічну зону, то це має бути схвалено Радою. Тому, окрім референдуму, має бути окремий закон.

