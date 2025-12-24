Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу президента с журналистами.

При каком условии могут провести референдум?

Президент отметил, что вопрос территорий – это самый сложный пункт мирного плана.

В драфте документа отмечается, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия фронта фиксируется по месту расположения войск на дату соглашения. То есть – "стоим, где стоим".

Кроме того, с Днепропетровщины, Николаевщины, Сумщины и Харьковщины все российские войска должны выйти для вступления в силу соглашения.

Впрочем, Россия требует, чтобы Украина вышла из Донецкой области. Зато в США есть компромиссный вариант – так называемая свободная экономическая зона.

Мы считаем, что свободная экономическая зона – это потенциальная возможность суверенного государства выбирать такой путь. Мы боролись за одно слово – "потенциальные". Мы считаем, что такая потенциальность как экономические зоны может быть у государства,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что при условии, если не удастся договориться о "стоим там, где стоим", то будут рассматриваться 2 варианта:

продолжение войны,

решение вопроса по всем потенциальным экономическим зонам.

Если же речь пойдет таки о потенциальной свободной экономической зоне Донбасса, то этот вопрос будет решаться на референдуме.

"То есть если об этом говорится, то речь идет о каком-то особом формате, а значит особое решение, а значит это референдум – только референдум может определить, согласны ли люди на то, чтобы был такой путь, если предложение для Украины именно такое – или это, или война", – подчеркнул президент.

В то же время он рассказал, что США хотят проведения такого референдума, но украинский президент объяснил ел, что в таком случае на обсуждение придется выносить весь документ в целом, а не отдельные его пункты.

Мы можем пойти на референдум полным соглашением, которое закрепит окончание войны. На референдум надо минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы не проведем. То есть референдум не будет легитимный,

– сказал Зеленский.

А также президент подчеркнул, если будет создана свободная экономическая зона, то это должно быть одобрено Радой. Поэтому, кроме референдума, должен быть отдельный закон.

