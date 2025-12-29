В разговоре с 24 Каналом Ольга Коцюруба – советник по юридическим вопросам Общественной сети "Опора", член рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно особенностей организации и проведения выборов во время военного положения в Украине – объяснила, возможно ли провести голосование в Украине в сегодняшних условиях.

При каких условиях возможно проведение референдума?

Ранее представители рабочей парламентской группы по подготовке выборов в Украине отмечали необходимость того, чтобы прошло шесть месяцев после прекращения боевых действий, завершения режима военного положения для осуществления любого волеизъявления граждан на территории Украины.

Коцюруба отметила, что изменить свою позицию они смогут только в том случае, если для этого появятся дополнительные юридические аргументы. Например, решение Конституционного суда, если оно будет заключено в целом.

Это зависит от одного решения. И Конституция, и закон Украины о всеукраинском референдуме предусматривают такую форму проведения референдума, как утверждение определенного международного договора, независимо от того, чего именно он касается. То есть такая форма она действительно существует,

– отметила она.

Однако предметом исследования Конституционного суда должно быть, по ее словам, то, как сформулирован вопрос, в какие сроки проводится референдум, чего касается это международное соглашение.

Обратите внимание! Рабочая группа по подготовке законов для организации и проведения выборов во время войны в Украине 26 декабря собралась на первое заседание. Ее председателем стал первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко, а всего в ее состав входят 62 человека, среди которых народные депутаты, представители ЦИК, военные, судьи.

По мнению советника по юридическим вопросам, возможно говорить о том, что нам не надо провести просто выборы или что-то, что будет называться "выборами" или "референдумом".

Этот процесс должен соответствовать международным обязательствам Украины. И для того, чтобы он отвечал, нужно время на подготовку. По моему мнению, 60 дней для этого недостаточно,

– подчеркнула Ольга Коцюруба.

Основным является соблюдение международных принципов и возможность свободного и честного волеизъявления. Однако, по ее мнению, обеспечить его сейчас за 60 дней сейчас невозможно.

Что известно о проведении референдума в Украине?