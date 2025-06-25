Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Медіазона".

До теми Понад 90% звільнених з російського полону українців зазнали тортур, – Юсов

Що відомо про засудження українських військових у Росії

Журналісти зазначають, що справи цих українських військовополонених відрізняються від решти справ про "тероризм", оскільки всім фігурантам ставлять в провину одну і ту ж статтю звинувачення – "вчинення теракту групою осіб з тяжкими наслідками".

Так, з листопада 2024 року до окружного суду надійшло 159 таких справ, підсудними стали 267 осіб.

Головна військова прокуратура Росії майже щодня "звітує" про нові вироки у подібних справах.

Наприклад, суд визнав молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча винним у буцімто скоєнні "теракту" за те, що той 8 жовтня 2024 року нібито зайняв вогневі позиції біля Ольгівки на Курщині, а потім три тижні "перешкоджав евакуації мирних жителів" і "залякував їх шляхом відкритого носіння та застосування бойової зброї".

У виданні пишуть, що 27 жовтня Гоча поранили, він здався в полон окупантам.

До слова, раніше заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов зазначав, що більшість українських військовополонених стикалися з порушеннями умов утримання в російському полоні. Зокрема, Росія свідомо порушувала Женевські конвенції та, по суті, вчиняла злочини проти наших захисників.