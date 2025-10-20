Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления. Всего таких дел против украинцев было 300.

Что известно о делах против украинцев на ВОТ Херсонской области?

О том, что дела по преступлениям преступлений "экстремистско-террористического характера" удалось раскрыть сообщил так называемый "руководитель отдела криминалистики следственного комитета России" в оккупированной части Херсонской области Алексей Красноперов. Он заявил, что около 300 дел удалось начать за время работы его учреждения.

Оккупационная власть искусственно создала политически мотивированные дела против украинцев, совершая репрессии против них. В то же время людей задерживали по вымышленным, ведь в большинстве "дел" нет даже доказательств.

Оккупанты пытают людей якобы за "террористические акты". Так они называют расклейку листовок или фото с украинским флагом в телефоне. Фактически большинство "Спав" – это искусственно созданные провокации ФСБ с "актерами". В Центре сопротивления говорят, что подобные задержания проводят для статистики и отчетов перед Кремлем.

