Об этом рассказали в батальоне "Свобода" бригады Национальной гвардии "Рубеж", передает 24 Канал.

Что известно о российском пленном?

По словам 50-летнего пленного по имени Александр, его вместе с напарником задержали украинские военные, когда те двигались через один из поселков.

Мужчина рассказал, что он родом из поселения Келлог в Красноярском крае, которое расположено более чем в трех тысячах километров от украинской границы. В армию он, по собственному признанию, попал "из-за пьянки и тюрьмы".



Удаленность города Келлог от Украины / Скриншот

Во время разговора украинские военные расспросили мужчину о его происхождении. Он объяснил, что кеты – это малочисленный народ Севера, и что их осталось меньше тысячи человек. Сам Александр детей не имеет.

К слову, по данным российской переписи населения 2021 года, представителей этого народа насчитывается около 1088 человек.

Пленный рассказал, что не владеет родным языком, хоть слышал его раньше, и почти не знает культуры своего народа, ведь большинство традиций утрачено.

По его словам, кеты преимущественно занимаются охотой и рыболовством. Также он отметил, что во время войны против Украины не встречал других представителей своего этноса.

Кто такие кеты?

Исследователи считают, что предки кетов проживали на территории Южной Сибири и имели родство с американскими индейцами. Ранее этот народ имел собственную мифологию с небесным божеством Эсь, но после русского завоевания принял православие.

Кетский язык является последним живым языком енисейской семьи, остальные исчезли еще в XVIII–XIX веках. Когда-то кеты пользовались алфавитом на латинской основе.

Сегодня кеты проживают преимущественно в сельской местности Красноярского края. По переписи населения Украины 2001 года, 37 представителей этого народа проживали и на территории Украины.

Что известно о других пленных оккупантов?