24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Як змінилася динаміка міських боїв?

На північ від Покровська перемагає Україна. На південь від Покровська перемагає Росія.

Сам Покровськ, ймовірно, втрачений, але це може мати менше значення, ніж місцевість навколо нього. Відкриту місцевість з чітким оглядом та щільними перешкодами виявилося легше обороняти, ніж розлогі міста, де російські розвідники використовують сліпі зони та прогалини між українськими позиціями.

Падіння колишнього шахтарського міста відкриє шлях до Краматорська та Слов'янська – останніх великих українських опорних пунктів у Донецькій області. Але контратаки України на північ від міста можуть створити нову оборонну лінію проти російського Центрального угруповання військ на відкритій місцевості, де російські механізовані атаки вже неодноразово зазнавали невдачі.

Захоплення Покровська вже рік є пріоритетом російського командування. Водночас його оборона була пріоритетом українського командування. Однак в українців завжди було замало військ для цього завдання.

Зараз у центрі міста сотні російських розвідників, а лінії постачання до озброєного українського гарнізону зношуються.

"Падіння Покровська видається неминучим", – попередила проукраїнська Команда розвідки конфліктів.

Але перемоги українських бійців на північ від міста мають пом'якшити песимізм. Покровськ, ймовірно, впаде, і відбудеться це вже швидко. Однак українські бригади можуть створити нову та сильнішу оборонну лінію на північ від міста. Це тому, що міста більше не є ключовими оборонними позиціями, як раніше.

"Захищати поля чи села стало легше, ніж великі міста. Потрібно менше солдатів, російську піхоту швидко виявляють, а числені перешкоди (рови, колючий дріт) іноді заважають просуванню", – зазначив французький аналітик Клеман Молін.

Україна відвойовує позиції

Це не просто теорія. Група українських бригад під керівництвом 1-го корпусу "Азов" не просто утримує оборону в полях на північ від Покровська, а й активно контратакує у кількох напрямках, знищуючи російських диверсантів, які появилися в українській лінії ще в серпні.

У селі Шахове та його околицях, на східному краю виступу, що руйнується, українські 33-тя та 93-тя механізовані бригади, а також 95-та десантно-штурмова бригада за останні тижні відбили кілька російських механізованих атак.

Попри періодичну негоду, яка може перешкоджати повітряному спостереженню, дрони виявили російські транспортні засоби, а міни, дрони та артилерія підірвали їх зверху та знизу.

Російський напад з застосуванням техніки 25 жовтня, ймовірно, став найбільш масштабним у цій кампанії. "Важко порахувати, скільки транспортних засобів використали через погані погодні умови, але ми впевнені, що їх були десятки", – написав український оператор безпілотників Kriegsforscher.

Коли українці з ними розібралися, 16 машин залишилися знерухомленими та палали, повідомляє Kriegsforscher.

Шахове тримається. Водночас за кілька кілометрів на захід, з іншого боку виступу, просуваються українські війська. За минулий тиждень вони звільнили кілька сіл, зокрема Кучерів Яр.

Як ситуація розвиватиметься далі?

Однак це не врятує Покровськ. Українських позицій занадто мало, вони занадто широко розкидані, щоб блокувати всі спроби росіян проникнути в місто з півдня.

За даними українського генерального штабу, росіяни використовували міжпозиційний простір та проникали в невеликі піхотні групи, поступово зосереджуючи близько 200 солдатів у Покровську.

"Фактично, ця заява визнає критичну нестачу українських сил, що перешкоджає створенню суцільної оборонної лінії. Прогалини між українськими опорними пунктами – так званий міжпозиційний простір – це саме ті ділянки, через які просуваються російські війська", – зазначає CIT.

"Я вважаю, що битва за Покровськ ще не закінчена. Вона може тривати ще кілька місяців. Все залежатиме від того, що робитиме керівництво – залишить місто чи боротиметься за нього", – написав Молін.

Бої за нього можуть поставити під загрозу останні сили гарнізону, яким, можливо, доведеться поспішно відступати, оскільки міські позиції остаточно і раптово стануть непридатними для переміщення. Упорядкований відступ може перемістити дорогоцінні людські ресурси України за нову оборонну лінію вздовж відкритої місцевості на північ від Покровська.

Відкрита місцевість, яка вже виявилася полем смерті для атак росіян.