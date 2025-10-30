Як Росія розганяє кампанію про ТЦК, щоб ми зненавиділи один одного?

На жаль, люди, які щодня перебувають в тотальному стресі та тривозі, є їхньою цільовою аудиторією, і саме тому це так небезпечно. Про це пише Олександр Савченко, інформує 24 Канал.

Я не применшую відповідальності за порушення з боку військових ТЦК та СП, але важливо розуміти, що процес ампліфікації – розгону цих повідомлень, коли ті самі тексти/макети публікують багато сторінок і пабліків, дають ефект "всюди пишуть" – підсилює відчуття правдоподібності й викликає емоційну реакцію.

Таким чином на 1 випадок порушення з боку ТЦК та СП ворог вибудовує мережу постів, яка масштабується в десятки разів.

Приклад російської кампанії з дискредитації ТЦК / Скриншоти автора

На локальному рівні це важко помітити, адже ця мережа охоплює, як правило, різні міста (Миргород, Ковель, Бориспіль, Тернопіль тощо), щоб їх аудиторії не перетиналися. Здавалося б, що це локальні новини, але фотографії, графіка (чорний фон, свіча, червоний заголовок) дають зрозуміти – це єдина кампанія.

Але не завжди ворог робить все так непрофесійно як в цьому випадку, і тоді виявити це практично неможливо.

Варто звернути увагу на фреймінг (рамку наративу) – навіювання, що загинули "працівники ТЦК" з додаванням принизливого ярлика ("ТЦКуни"). Це спеціально формує образ "іншого" – не просто трагедія, а "вони погані/зрадники/вороги", щоб викликати конкретне почуття ненависті й уникнути співчуття.

Надалі найбільш вразлива аудиторія таких матеріалів буде використовуватись як цільова для виконання вже конкретних фізичних злочинів проти держави, будь-то підпал військового пікапу чи трансформаторної будки.

На жаль, можна констатувати, що ці дії доволі успішні – це помітно за кількістю і забарвленню реакцій людей під цими дописами на скріншотах.

Якщо ви не хочете бути обдуреними та стати інструментом в руках противника – лише критичне мислення і постійна перевірка фактів вам в поміч. Бо важливо не тільки, щоб Сили оборони тримали фронт і отримували регулярне поповнення, а й щоб суспільство не з'їло себе зсередини.