Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

Що відомо про конфлікт між поліцією та ТЦК?

Інцидент стався о 21:35. У ДБР пишуть, що військовослужбовці ТЦК та СП на одній із вулиць Одеси зупинили автівку для перевірки документів.

У цей момент до них під'їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події,

– розповідають у Бюро.

Порушника згодом зупинили правоохоронці. Він виявився співробітником підрозділу поліції.

Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Зброю вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані", – додають у ДБР.

Також відкрито кримінальне провадження та триває досудове розслідування.

