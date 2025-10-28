Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.
Що відомо про конфлікт між поліцією та ТЦК?
Інцидент стався о 21:35. У ДБР пишуть, що військовослужбовці ТЦК та СП на одній із вулиць Одеси зупинили автівку для перевірки документів.
У цей момент до них під'їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події,
– розповідають у Бюро.
Порушника згодом зупинили правоохоронці. Він виявився співробітником підрозділу поліції.
Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.
"Зброю вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані", – додають у ДБР.
Також відкрито кримінальне провадження та триває досудове розслідування.
