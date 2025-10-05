Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Як військові прокоментували сутичку з ТЦК?

У ТЦК пояснили, що під час перевірки документів одного з громадян за допомогою бази даних "Оберіг" було встановлено, що ця людина перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

На законну вимогу представника Нацполіції поїхати до ТЦК та СП для подальших мобілізаційних процедур громадянин відреагував агресивно та вчинив спробу втечі, яка була припинена.

Сутичка з ТЦК в Одесі: дивіться відео, що поширили мережею

Службовий транспортний засіб, у якому перебував порушник, не зміг розпочати рух через дії його супутниці. Активне та протиправне перешкоджання з боку групи цивільних осіб, до яких згодом долучилися працівники екстреної медичної допомоги, унеможливило транспортування,

– розповіли військові.

Вони додали, що цивільні блокували службовий автомобіль, висловлювали погрози та застосовували фізичний тиск. Унаслідок цих дій правопорушник, що перебував у розшуку, залишив службовий транспортний засіб.

Військовослужбовці підкреслили, що учасників інциденту зафіксовано на боді-камери військовослужбовців. Матеріали, що містять докази протиправних дій, буде передано до компетентних правоохоронних органів для надання правової оцінки діям усіх причетних осіб.

