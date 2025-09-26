Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.
Для чого органи ТЦК розмістили намети в Одесі?
Згідно з офіційним коментарем, таке рішення покликане розв'язати проблему інформування суспільства про процес мобілізації в Україні та діяльність органів ТЦК та СП.
Зауважте! Інформаційні точки в Одесі працюють для того, щоб відкрито пояснювати всі необхідні деталі про призов до війська, розвінчувати чутки про мобілізацію та допомагати одеситам розібратися у важливих темах життя під час дії воєнного стану.
За словами представників ТЦК, діяльність таких наметів у місті має сприяти зниженню напруги серед населення.
Їхня головна мета – дати людям правдиву інформацію й створити простір для довірливого діалогу, який допомагає ухвалювати виважені рішення.
Місцеві мешканці під час спілкування зі співробітниками ТЦК на інформаційних майданчиках можуть отримати детальну інформацію стосовно мобілізації й відповіді на всі свої запитання.
Останні новини про мобілізацію восени 2025 року
- З початку жовтня 2025 року, мобілізації підлягатимуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають відстрочки чи броні.
- Окремо передбачено, що чоловіки старші за 60 років можуть служити за контрактом на небойових посадах за умови проходження військово-лікарської комісії та отримання згоди командира.
- В Україні запровадили автоматизовану систему постановки на військовий облік для громадян віком від 25 до 60 років.
- Хлопці, які досягли 17-річного віку, можуть пройти процедуру реєстрації дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+".
- За словами адвоката Геннадія Капралова, людину можуть оголосити у розшук у випадках, якщо вона не з'явилася за повісткою чи не оновила власні дані у військовому обліку.