Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Кого мобілізують у жовтні 2025 року?

Загалом у законодавстві нічого не змінилося і під мобілізацію потрапляють ті ж категорії, що й раніше.

Це такі військовозобов'язані:

чоловіки від 18 до 60 років, які мають досвід військової служби або військову освіту. Важливо, що в них не має бути відстрочки за станом здоров'я або іншого виду відстрочки чи броні;

чоловіки від 25 до 60 років без досвіду служби, які не мають відстрочки і броні;

чоловіки, яких раніше зняли з обліку, але повторна ВЛК визнала їх придатними до служби;

чоловіки, які раніше мали статус обмежено придатних.

Чоловіки 60+ теж служитимуть – але на небойових посадах

У жовтні продовжать набір на військову службу чоловіків, старших за 60 років. В Україні запустили процедуру, яка дозволяє брати на службу чоловіків 60+ за контрактом – з випробувальним терміном до 6 місяців.

Охочі служити в цьому віці мають пройти ВЛК та отримати висновок про придатність і мати лист-згоду від командира військової частини, з якою укладається контракт.

Це буде служба на небойових посадах. У пріоритеті – чоловіки, які можуть працювати на дефіцитних спеціальностях, мають досвід військової служби або були звільнені з армії після 2015 року.