Кого мобилизуют в октябре 2025 года?
В целом в законодательстве ничего не изменилось и под мобилизацию попадают те же категории, что и раньше.
Это такие военнообязанные:
- мужчины от 18 до 60 лет, которые имеют опыт военной службы или военное образование. Важно, что у них не должно быть отсрочки по состоянию здоровья или другого вида отсрочки или брони;
- мужчины от 25 до 60 лет без опыта службы, которые не имеют отсрочки и брони;
- мужчины, которых ранее сняли с учета, но повторная ВВК признала их годными к службе;
- мужчины, которые ранее имели статус ограниченно годных.
Мужчины 60+ тоже будут служить – но на небоевых должностях
В октябре продолжат набор на военную службу мужчин, старше 60 лет. В Украине запустили процедуру, которая позволяет брать на службу мужчин 60+ по контракту – с испытательным сроком до 6 месяцев.
Желающие служить в этом возрасте должны пройти ВВК и получить заключение о пригодности и иметь письмо-согласие от командира воинской части, с которой заключается контракт.
Это будет служба на небоевых должностях. В приоритете – мужчины, которые могут работать на дефицитных специальностях, имеют опыт военной службы или были уволены из армии после 2015 года.