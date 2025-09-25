Це ж стосується і зняття з обліку, передає 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Як зміниться процедура постановки на облік?

У Міноборони кажуть, що громадяни віком 25 – 60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.

Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

Тоді як юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв+.

Відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року № 1487). Вони дозволяють заощадити час та зусилля людей, дають можливість пройти процедури швидко та без бюрократії.

Постановка на військовий облік: що варто знати