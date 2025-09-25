Це ж стосується і зняття з обліку, передає 24 Канал з посиланням на Міноборони.
Новини до теми Які штрафи за порушення військового обліку можна сплатити у Резерв+: повний перелік
Як зміниться процедура постановки на облік?
У Міноборони кажуть, що громадяни віком 25 – 60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.
Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.
Тоді як юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв+.
Відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року № 1487). Вони дозволяють заощадити час та зусилля людей, дають можливість пройти процедури швидко та без бюрократії.
Постановка на військовий облік: що варто знати
Щороку з 1 січня до 31 липня чоловіки, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік. Це можна зробити дистанційно через мобільний застосунок Резерв+ або особисто, прибувши до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами.
Школярів ставлять на військовий облік за місцем навчання або проживання. Якщо юнак з будь-яких причин не потрапив до ТЦК організовано разом з однокласниками, він зобов'язаний звернутися туди самостійно у встановлені строки.
Метою постановки на облік є створення військового резерву, аналіз складу призовників і контроль за виконанням військового обов'язку.