Про категорії осіб, які мають стати на військовий облік повідомляє NV, передає 24 Канал.

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Хто має стати на військовий облік?

У 2025 році на військовий облік маються стати, зокрема, чоловіки віком від 17 до 25 років. Їхні дані вносяться до реєстру "Оберіг" після приписки до призовної дільниці.

Приписка до дільниць відбувається з січня по березень кожного року. Інформувати учня про обов'язок стати на облік мають у школі. Якщо ж юнак не навчається, цим мають займатися органи місцевої влади, установи, організації або навіть ОСББ.

Як пише видання, у повістці школяра вказується конкретна дата, коли він має прибути до ТЦК і СП. Зараз такі повістки не надсилаються додому, їх передають особисто через заклади освіти.

Школярів ставлять на облік за місцем навчання або проживання. Якщо юнак не потрапив до ТЦК разом з однокласниками, він має зробити це самостійно у визначені терміни.

До слова, в Україні діє система автоматичної постановки на військовий облік, яка працює через взаємодію з держреєстрами та значно спрощує процес. Вона дозволяє ставати на облік без черг і відвідування ТЦК.