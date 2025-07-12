О категориях лиц, которые должны стать на воинский учет сообщает NV, передает 24 Канал.

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Кто должен стать на воинский учет?

В 2025 году на воинский учет должны стать, в частности, мужчины в возрасте от 17 до 25 лет. Их данные вносятся в реестр "Оберег" после приписки к призывному участку.

Приписка к участкам происходит с января по март каждого года. Информировать ученика об обязанности стать на учет должны в школе. Если же юноша не учится, этим должны заниматься органы местной власти, учреждения, организации или даже ОСМД.

Как пишет издание, в повестке школьника указывается конкретная дата, когда он должен прибыть в ТЦК и СП. Сейчас такие повестки не присылаются на дом, их передают лично через учебные заведения.

Школьников ставят на учет по месту учебы или проживания. Если юноша не попал в ТЦК вместе с одноклассниками, он должен сделать это самостоятельно в определенные сроки.

К слову, в Украине действует система автоматической постановки на воинский учет, которая работает через взаимодействие с госреестрами и значительно упрощает процесс. Она позволяет становиться на учет без очередей и посещения ТЦК.