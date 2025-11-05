Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что у украинских сил есть перспективы выбить россиян из Купянска. Это очень важно сделать.

Какова ситуация на Харьковщине?

По словам Андрея Ткачука, ключевое, что сейчас удается делать – удерживать левобережье реки Оскол. Там ситуация очень непростая.

"Но благодаря хорошим и качественным подразделением, в частности подразделение "Ахиллес", удается удерживать врага, чтобы он не прошел к берегу реки Оскол", – сказал он.

Майор ВСУ и политолог объяснил, если бы оккупантам удалось продвинуться к реке Оскол, то к югу от Покровска россияне имели бы возможность долетать беспилотниками к важным населенным пунктам, которые обеспечивают логистику Сил обороны.

Говорится о поставках всего необходимого для противодействия вражеским атакам на Купянск.

Что происходит вблизи Купянска: смотрите на карте

По мнению Ткачука, пока украинские военные удерживают свои позиции вблизи Оскола, то есть все шансы за это время зачистить Купянск и вытеснить оттуда врага.

