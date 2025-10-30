В Украине опровергли заявления оккупантов. Тогда глава Кремля решил доказать, что он не врет, и издал странный приказ, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Это необычно видеть: в бригаде "Рубеж" раскрыли хитрости россиян на Покровском направлении

Какие приказы отдал Путин по 3 украинским городам?

Так, минобороны России получило приказ Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов в Покровске, Мирнограде и Купянске, где якобы заблокированы ВСУ.

В оборонном ведомстве заявили, что российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5 – 6 часов в этих районах.

Также оккупанты якобы готовы обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп иностранных СМИ, в частности украинских – при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и для российских военнослужащих.

В комментарии 24 Канала начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов прокомментировал ситуацию в Купянске и "абсурдный" приказ Путина.

Ну как на это можно реагировать? Окружение Купянска есть только в воображении Путина,

– сказал военный.

По его словам, об окружении города пока не может идти речи.

Какова ситуация в Покровске, Купянске и Мирнограде?