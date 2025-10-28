Об этом в эфире 24 Канала отметил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что в связи с развитием технологий враг тоже совершенствуется и может активнее бить по переправам с правого на левый берег благодаря своим БпЛА и боевой авиации.
Украинские защитники выбивают ДРГ
Инженерные подразделения, которые каждый день восстанавливают переправы, как отметил Федоренко, осуществляют невероятно кропотливую и опасную работу, ведь противник постоянно пытается бить. Восстановление переправы – крайне важная задача, ведь это вопрос обеспечения логистики.
Командир 429 полка беспилотных систем "Ахиллес" рассказал, что на прошлой неделе был в левобережном Купянске. Там наблюдается довольно высокая активность противника. Чтобы дойти до точки в районе Куриловки, понадобилось 12 часов.
"Ребята и девушки, в частности 429 полка, осуществляют эти маневры ежедневно, удерживают плацдарм. Поэтому стоит помнить тем, кто говорит, что там где-то "всё", что это "всё" держат Силы обороны на своих напряженных ногах и плечах. Работу выполняют качественно, самоотверженно", – озвучил Федоренко.
К сведению! Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября опроверг информацию со стороны России, что якобы возле Купянска и Покровска взяты в окружение 5 тысяч военных ВСУ. Он назвал это ложью и отметил, что украинские защитники держат ситуацию на этом направлении под контролем.
Относительно правобережного Купянска, командир полка отметил, что СОУ продолжают выбивать там вражеские ДРГ.
В этом есть существенные достижения. Продолжаются активные действия по зачистке противника на северо-западных окраинах Купянска. По моему убеждению нам удастся сохранить город под сине-желтым флагом, сделать невозможным инфильтрацию ДРГ,
– отметил Федоренко.
- 22 октября стало известно, что российские ДРГ проникли в Купянск и маскируются под гражданское население. Командир 15-й бригады НГУ Александр Букатар сообщил, что враг регулярно направляет на этот отрезок усиления, чтобы сохранять динамику своих штурмов.
- Противник попытался просочиться в Купянск через газовую трубу. Военный с позывным "Дизель" рассказал, что оккупанты заходили по 10 – 12 человек, а затем по трубе передвигались на электросамокатах почти 5 километров. Далее в городе они разделились на маленькие группы по несколько человек и пытались занять определенные позиции в Купянске.
- 25 октября командующий НГУ Александр Пивненко сообщил, что, в частности на Купянском направлении, пока острая фаза. Он заверил, что там привлечены отдельные отряды спецназначения, которые уже имеют определенные достижения.