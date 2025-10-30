Об этом в эфире 24 Канала рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, что ситуация напряженная не только на Покровском направлении, но и по всей линии боевого соприкосновения. Штурмовые действия продолжаются повсюду.

Как действует враг на Покровском направлении?

Николай Гриценко подчеркнул, что оккупанты на Покровском направлении вообще не экономят силы. Они используют огромное количество дронов и живой силы.

Что происходит на Покровском направлении: карта

Кроме этого, враг несколько изменил свою тактику – начал использовать очень много бронированной техники.

Такие механизированные штурмы сейчас увидеть необычно. Потому что это уже максимальная цель для всех подразделений, которые стоят. Все, когда видят эту бронетехнику, нападают на нее. Враг какой-то период перестал ее использовать, но сейчас видим, что на Покровском направлении применяет снова,

– сказал младший лейтенант.

Кроме этого, россияне не прекращают тактику просачивания, не прекращают попытки живой силой пройти вглубь украинской обороны.

Николай Гриценко предположил, что увеличение применения бронетехники на фронте может быть связано с тем, что военное командование России поставило задачу во что бы то ни стало проникнуть вглубь украинской обороны. Это, по их мнению, возможно только с использованием механизированных штурмов.

Как ни крути, пехота противника пытается постоянно двигаться вперед, но нет никаких успехов. Ее постоянно уничтожают,

– заметил младший лейтенант.

Однако, он заметил, что различные способы россиян наступать не дают им никаких успехов. Возможно, довольно скоро оккупанты применяют снова что-то новое.

