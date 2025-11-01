Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, добавив, что российские войска активизировались у Антоновских мостов, чтобы улучшить свою тактическую позицию на левом берегу.
Как действует враг на Херсонщине и Запорожье?
Противник не оставляет попыток высадиться на островах Херсонщины. Однако пока, как отметил Братчук, в определенной степени россияне активно в этом направлении не действуют.
"Это произошло после очередного неудачного вброса информации о том, что они якобы захватили остров Карантинный, который расположен вблизи Херсона, враг немного притих. Но мы понимаем, что это до поры до времени", – озвучил представитель УДА.
Относительно ситуации в Запорожье, Братчук подчеркнул, что Россия информационно поддерживает утверждение о якобы существенном продвижении своих войск там, хотя такого на самом деле нет. Однако враг действительно пытается проводить активные действия.
Вектор наступательных штурмовых действий – Степногорский. Это высоты, поэтому враг пытается вывести туда артиллерию необходимого калибра, чтобы бить по окрестностям Запорожья,
– объяснил Братчук.
Где расположен Степногорск: смотрите на карте
Он рассказал, что российская армия пробует двигаться в сторону Гуляйпольского направления. Представитель УДА отметил, что у противника там есть определенные тактические продвижения.
"Пытаются найти слабинку в нашей обороне. Это давняя известная тактика, враг нащупывает эти места, проводит разведку боем, пробует пройти между украинскими позициями, скопить свои силы, чтобы идти вперед", – озвучил Братчук.
Спикер УДА подытожил, что попытки врага выйти в Гуляйпольский тыл наших СОУ – это элемент общей цели оккупировать всю Донецкую область.
Ситуация на Херсонщине и Запорожье: последние события
- Генштаб информирует, что за сутки по состоянию на утро 1 ноября на Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в районе Новониколаевки и в направлении Нового. На Ореховском отрезке фронта зафиксировано два боестолкновения, противник пытался продвинуться в районах Новоандреевки, Каменского. На Приднепровском отрезке СОУ отбили три штурма в направлении Антоновского моста.
Институт изучения войны в своем отчете сообщил, что 25 и 26 октября российская армия предприняла попытку прорваться вблизи Антоновского моста в Херсонской области, дважды начав штурм. Впоследствии Россия сообщила о якобы зачистке Карантинного острова. Однако аналитики заверили, что доказательств этого нет.
Корреспондент из Запорожья рассказал, что оккупанты жалуются на сложную ситуацию в районе Степногорска Запорожской области. Россияне не могут там штурмовать, потому что СОУ усилили использование на этом участке ударных дронов, поэтому враг находится под постоянным прицелом.