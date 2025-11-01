Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Удар по Белгородской дамбе и городские бои в Покровске: как изменилась линия фронта за неделю
Какая ситуация на передовой?
Российские оккупанты активно использовали авиацию, артиллерию и дроны. Враг совершил 60 авиаударов, сбросил 132 управляемые авиабомбы, провел 4160 обстрелов, из них 108 – из систем залпового огня, и применил 5404 дроны-камикадзе.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сафиксировано 11 боевых столкновений. Россияне нанесли 11 авиаударов, сбросили 26 управляемых авиабомб и осуществили 171 обстрел, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении устранские воины отбили 5 атак в районе Волчанска, а также вблизи Волчанских Хуторов, Двуречанского и Колодязного.
На Купянском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь прорвать оборону вблизи Петропавловки, Песчаного, Новоплатоновки и Новоосинового.
На Лиманском направлении украинские силы отбили 10 атак вблизи Торского, Карповки, Дерилово, а также в направлениях Коровий Яр и Лиман.
На фронте происходят напряженные бои: смотрите на карте DeepState
На Славянском направлении наши воины остановили 11 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.
На Краматорском направлении отражена одна атака оккупантов в районе Часового Яра.
На Константиновском направлении россияне совершили 13 атак вблизи Щербиновки, Плещеевки, Торецка и в направлении Софиевки.
На Покровском направлении враг совершил 48 штурмовых действий в районах Никаноровки, Родинского, Красного Лимана, Мирнограда, Новоэкономического, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного, Лисовки, Новопавловки, Покровска, Звериного, Новоукраинки и в направлении Гришино.
Враг давит на Покровском направлении: смотрите на карте DeepState
На Александровском направлении зафиксировано 18 атак противника в районах Вербового, Павловки, Вишневого, Зеленого Гая, Сосновки, Вороного, Степного, Красногорского и в направлении Орестополя, Рыбного и Алексеевки.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 3 атаки в районе Новониколаевки и в направлении Нового.
На Ореховском направлении произошло 2 боевых столкновения – противник пытался продвинуться у Новоандреевки и Каменского.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили 3 штурма россиян в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступательных группировок противника не обнаружено.
Последние новости о фронте: что известно?
К слову, аналитики Института изучения войны отметили, что украинские силы несущественно продвинулись во время недавних контратак к северу от Покровска, в то же время российские войска продолжают проникать в пределы самого Покровска и к востоку от Мирнограда (к востоку от Покровска).
Геолоцированные кадры за 30 октября свидетельствуют, что ВСУ удерживают позиции в восточной части Куриловки (к юго-востоку от Купянска) – в районе, где ранее российские источники утверждали о присутствии своих войск.
Ранее в DeepState сообщали, что враг продвинулся в Покровске, Успеновке, Новониколаевке и вблизи Новогригорьевки.