Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на передовой?

Российские оккупанты активно использовали авиацию, артиллерию и дроны. Враг совершил 60 авиаударов, сбросил 132 управляемые авиабомбы, провел 4160 обстрелов, из них 108 – из систем залпового огня, и применил 5404 дроны-камикадзе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сафиксировано 11 боевых столкновений. Россияне нанесли 11 авиаударов, сбросили 26 управляемых авиабомб и осуществили 171 обстрел, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении устранские воины отбили 5 атак в районе Волчанска, а также вблизи Волчанских Хуторов, Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь прорвать оборону вблизи Петропавловки, Песчаного, Новоплатоновки и Новоосинового.

На Лиманском направлении украинские силы отбили 10 атак вблизи Торского, Карповки, Дерилово, а также в направлениях Коровий Яр и Лиман.

На Славянском направлении наши воины остановили 11 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении отражена одна атака оккупантов в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении россияне совершили 13 атак вблизи Щербиновки, Плещеевки, Торецка и в направлении Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 48 штурмовых действий в районах Никаноровки, Родинского, Красного Лимана, Мирнограда, Новоэкономического, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного, Лисовки, Новопавловки, Покровска, Звериного, Новоукраинки и в направлении Гришино.

На Александровском направлении зафиксировано 18 атак противника в районах Вербового, Павловки, Вишневого, Зеленого Гая, Сосновки, Вороного, Степного, Красногорского и в направлении Орестополя, Рыбного и Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 3 атаки в районе Новониколаевки и в направлении Нового.

На Ореховском направлении произошло 2 боевых столкновения – противник пытался продвинуться у Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили 3 штурма россиян в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступательных группировок противника не обнаружено.

