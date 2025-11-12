Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Что говорят в DeepState о продвижении врага в Запорожской области?

В DeepState отметили, что на Гуляйпольском направлении сейчас противник наращивает пехотную способность, чтобы осуществлять дальнейшее давление на позиции Сил Обороны. Оккупанты хотят воспользоваться возможностью пробелов и проблем в обороне наших защитников.

После занятия Ровнополья, открывается оперативное пространство движения на Гуляйполе с севера, однако противник может сосредоточиться на более широких задачах, ведь ресурсов для Гуляйполя пока у россиян нет. Поэтому сейчас может продолжаться движение в направлении Варваровки и осуществляться сосредоточение пилотов, чтобы усложнять логистику в город,

– объяснили аналитики.

Также, как пишет проект, противник, скорее всего, возьмется за активные обстрелы самого Гуляйполя, чтобы ослаблять способности держать оборону.

"Будем следить за активизацией в районе Марфополя, через который противник осуществлял неоднократные попытки прорваться в город", – отмечают в DeepState.

Аналитики также обратили внимание на принятые решения Сил обороны Юга отойти с невыгодных позиций.

Общество давно требовало реалистичных решений от командования, чтобы сохранить самое ценное – личный состав. Осталось еще поработать над внутренней коммуникацией, где СОЮ (Силы обороны Юга – 24 Канал) сообщают об одном количестве населенных пунктов, Главнокомандующий о другом, а начальник штурмовых войск до сих пор по методичке зачищает, штурмует и освобождает, что вообще в этом контексте неуместно и ставит под сомнение доверие общества,

– отмечается в проекте.

Кстати, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал в эфире 24 Канала, что ситуация в Запорожской области сложилась чрезвычайно сложная. Враг пытается двигаться не просто в направлении Гуляйполя, а намерен зайти в тыл нашим подразделениям.

Из каких населенных пунктов в Запорожской области отошли Силы обороны?