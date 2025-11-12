Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу о ситуации на сегодня в Запорожье и цели врага на этом направлении. Также он предположил дальнейшее развитие событий на горячих участках фронта.

Какова цель активизации россиян в Запорожье?

Братчук отметил, что ситуация в Запорожской области сложилась чрезвычайно сложная. Враг пытается двигаться не просто в направлении Гуляйполя, а намерен зайти в тыл нашим подразделениям.

Эта информация, к сожалению, подтверждается, и очевидные угрозы действительно существуют,

– сказал представитель Украинской добровольческой армии.

Движение врага на этом направлении, по его словам, в течение даже нескольких месяцев, является, к сожалению, стало опасным для нас. Соответственно Запорожский фронт находится тоже в поле зрения врага.

Важно. Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что на Александровском и Гуляйпольском направлениях ухудшилась ситуация и россиянам удалось захватить три населенных пункта. Ранее Силы обороны Юга давали информацию о том, что украинские силы оставили пять поселков – Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновку и Новониколаевку.

Одна из целей этого продвижения, по его мнению, является создание врагом безопасного плацдарма на юге Донетчины, Днепропетровщине и Запорожье, чтобы обеспечить себе логистику, иметь возможность сосредоточить большое количество войск для того, чтобы планировать следующие операции.

В то же время по самому Запорожье вектор движения врага остается Степногорским. Он будет пытаться зайти в этот населенный пункт, попытаться установить там артиллерию соответствующего калибра для того, чтобы угрожать южным окраинам областного центра. Это то задание, которое с россиян очевидно никто не снимал и не снимет,

– пояснил Сергей Братчук.

Поэтому со стороны украинского командования должны быть приняты решения по максимальной стабилизации ситуации, которая остается чрезвычайно активной.

Какова ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

"В ближайшее время увидим определенное эмоциональное колебание как в информационном пространстве, так и на поле боя", – предположил он.

Представитель Украинской добровольческой армии добавил, что через несколько дней будет ясно, каким образом ситуация будет выравниваться или наоборот углубляться со знаком "минус".

Что происходит на горячих участках фронта?