Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу о ситуации на сегодня в Запорожье и цели врага на этом направлении. Также он предположил дальнейшее развитие событий на горячих участках фронта.
Какова цель активизации россиян в Запорожье?
Братчук отметил, что ситуация в Запорожской области сложилась чрезвычайно сложная. Враг пытается двигаться не просто в направлении Гуляйполя, а намерен зайти в тыл нашим подразделениям.
Эта информация, к сожалению, подтверждается, и очевидные угрозы действительно существуют,
– сказал представитель Украинской добровольческой армии.
Движение врага на этом направлении, по его словам, в течение даже нескольких месяцев, является, к сожалению, стало опасным для нас. Соответственно Запорожский фронт находится тоже в поле зрения врага.
Важно. Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что на Александровском и Гуляйпольском направлениях ухудшилась ситуация и россиянам удалось захватить три населенных пункта. Ранее Силы обороны Юга давали информацию о том, что украинские силы оставили пять поселков – Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновку и Новониколаевку.
Одна из целей этого продвижения, по его мнению, является создание врагом безопасного плацдарма на юге Донетчины, Днепропетровщине и Запорожье, чтобы обеспечить себе логистику, иметь возможность сосредоточить большое количество войск для того, чтобы планировать следующие операции.
В то же время по самому Запорожье вектор движения врага остается Степногорским. Он будет пытаться зайти в этот населенный пункт, попытаться установить там артиллерию соответствующего калибра для того, чтобы угрожать южным окраинам областного центра. Это то задание, которое с россиян очевидно никто не снимал и не снимет,
– пояснил Сергей Братчук.
Поэтому со стороны украинского командования должны быть приняты решения по максимальной стабилизации ситуации, которая остается чрезвычайно активной.
Какова ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте
"В ближайшее время увидим определенное эмоциональное колебание как в информационном пространстве, так и на поле боя", – предположил он.
Представитель Украинской добровольческой армии добавил, что через несколько дней будет ясно, каким образом ситуация будет выравниваться или наоборот углубляться со знаком "минус".
Что происходит на горячих участках фронта?
По сообщению Сил обороны Юга в Запорожье россияне продолжают интенсивные обстрелы и штурмы на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Наиболее активные бои продолжались в районе Привольного, Зеленого Гая, Ровнополье, Павловки, Вороного, Степного и Новопавловского.
Также аналитики DeepState рассказали о продвижении оккупантов в Донецкой области – в Покровске и у Чунишино.
Кроме того, по данным 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, противник предпринял попытку продвинуться на Константиновском направлении. Действиям врага способствовал густой туман, что затруднял работу украинских дронов-разведчиков. Однако украинским военным удалось сорвать планы россиян.