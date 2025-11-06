Існування бюджетів окупованих громад – це чіткий сигнал, що Україна не відмовляється від своїх територій. Це спосіб утримати правовий статус ТОТ та підтримувати зв'язок з мешканцями громад, які вимушено покинули свої домівки. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Річний план видатків на 2025 рік окупованих громад Запорізької області становить майже 5 мільярдів гривень. Серед усіх окупованих громад України саме громади Запорізької області мають найбільші бюджети – Енергодарська, Мелітопольська та Бердянська міські громади.



Окуповані громади з найбільшим бюджетом / Інфографіка авторки

Що формує бюджет окупованих громад Запоріжжя?

Основою формування бюджетів окупованих громад Запорізької області є трансферти з державного бюджету, які становлять понад 80% надходжень. Другою за величиною статтею надходжень до бюджетів є податкові надходження – 13%. До них входять податок на доходи фізичних осіб, рентна плата за користування надрами, місцеві податки та збори.

Найбільша частка податкових надходжень у структурі бюджету Енергодарської громади – 27%. Найменшою часткою в структурі джерел наповнення бюджетів є неподаткові надходження – менше ніж 3%.

Ця стаття містить доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, власні надходження бюджетних установ. Найбільша частка неподаткових надходжень у Водянській сільській громаді – 78%.



Структура бюджету громад Запоріжжя / Інфографіка авторки

На що йдуть бюджети окупованих громад?

Найбільшою статтею видатків окупованих громад Запорізької області за перше півріччя 2025 року є міжбюджетні трансферти – 1,2 мільярда гривень (44%). Ця стаття видатків передбачає виділення субвенцій з місцевого бюджету державному на підтримку Сил оборони. Найбільша частка цієї статті є в Енергодарської міської та Костянтинівської сільської громад – по 64%.



Структура бюджету за видатками / Інфографіка авторки

Другою за розміром статтею видатків є освіта – 31%. Вона охоплює заробітну плату та доплати педагогічним працівникам, витрати на обладнання та інвентар, видатки на відрядження. Наприклад, у Дніпрорудненській міській громаді за цією статтею витратили 31,6 мільйона гривень (57% бюджету).

На фінансування органів місцевої влади та місцевого самоврядування (загальнодержавні функції) громади Запорізької області витрачають майже 13,7% бюджету. Найбільша частка цієї статті в структурі бюджету сільських і селищних громад. Приміром, у Семенівській сільській громаді видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування становлять 6,4 мільйона гривень (28% бюджету). Зокрема оплата праці – 6,3 мільйона гривень, використання товарів і послуг – 0,1 мільйона гривень.

Ще однією статтею витрат окупованих громад є соціальний захист та соціальне забезпечення – майже 7% у бюджеті. Ця стаття передбачає переважно видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Громади фінансують будівництво та ремонт соціального житла для переселенців, створюють гуманітарні хаби, надають адресну матеріальну допомогу окремим категоріям мешканців.

Майже по 2% у бюджетах окупованих громад Запорізької області становлять видатки статей "Громадський порядок", "Духовний та фізичний розвиток". Найбільші витрати за статтею "Духовний та фізичний розвиток" у Мелітопольської громади – 16,5 мільйона гривень відповідно. Мовиться про забезпечення діяльності бібліотек, музеїв, виставок, будинків культури, центрів дозвілля, проведення спортивних заходів тощо.

У Семенівській сільській громаді частка видатків за статтею "Громадський порядок, безпека та судова влада" найвища серед громад – 48,5% (11 мільйонів гривень). Кошти пішли на надання фінансової та матеріальної допомоги сектору безпеки і оборони. Енергодарська громада за цією статтею витратила майже 20 мільйонів гривень на 20 генераторів електроенергії.

Найменшими статтями видатків окупованих громад Запорізької області є "Житлово-комунальне господарство", "Економічна діяльність" та "Охорона здоров'я" – майже 1,5% (41,2 мільйона гривень).

Для чого окупованим громадам бюджети?

Утримання бюджетів в умовах окупації – це спосіб зберегти правовий статус громади, комунікувати з мешканцями та формувати спільноту, попри вимушене переміщення. Водночас існування бюджетів окупованих громад супроводжується низкою викликів та потребує системного підходу до вирішення проблем.

Бюджети окупованих громад Запоріжжя на 80% залежні від державних трансфертів. Втрата податкової бази, комунального майна та підприємств робить бюджетний процес переважно формальним.

Окремою проблемою є забезпечення прозорості бюджетного процесу та громадського контролю. Мешканці громад практично не долучені до бюджетного процесу, рішення приймаються на рівні військових адміністрацій. Значну частину бюджетів окупованих громад складають видатки на фінансування роботи місцевої влади.

Дискусійним залишається питання оптимізації військових адміністрацій та зменшення адміністративних витрат.