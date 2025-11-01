Звідки надійшли гроші до держбюджету?
В цілому до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 251,7 мільярдів податків, зборів та інших платежів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфінансів.
За підсумками жовтня надходження платежів від Державної податкової служби становили 75,8 мільярдів гривень, в тому числі:
- 31,7 мільярд гривень – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 24,1 мільярди гривень – податок на додану вартість;
- 10,8 мільярдів гривень – акцизний податок;
- 4,5 мільярди гривень – податок на прибуток підприємств;
- 3,6 мільярди гривень – рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 63 млрд гривень. Іншим важливим джерелом доходів стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 38 мільярдів гривень.
Крім того, надійшло 51,8 мільярдів гривень у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
Яким буде держбюджет у 2026 році?
22 жовтня, Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, передає 24 Канал.
Основні показники бюджету 2026 у проєкті визначені наступні:
- ВВП України планується у розмірі 10,3 трильйона гривень – на 1,34 трильйона більше ніж торік;
- Видатки держбюджету складуть 4,8 трильйона гривень (+415 мільярдів гривень у порівнянні з 2025 роком);
- Доходи прогнозують на рівні 2 трильйонів 826 мільярдів гривень (+446,8 мільярда гривень або 18,8% від 2025-го);
- Дефіцит очікується на рівні до 18,4% ВВП;
- Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трильйони 79 мільярдів гривень;
- Мінімальна зарплата складатиме 8 647 гривень, а середня – на рівні 30 032 гривень;
- Курс долара прогнозують на рівні 45,6 гривні за 1 долар США.
Що відомо про бюджет на 2026 рік?
Україна шукає можливості збільшення держбюджету у 2026 році на 100 мільярдів гривень, що можна зробити через детінізацію економіки та нові податки. Пропонується посилити контроль, публічність даних про продажі та запровадити реєстри для боротьби з тіньовими схемами в різних галузях.
У 2026 році прожитковий мінімум в Україні зросте на 10%, але все ще буде далеким від фактичного рівня споживання. Держава не може суттєво збільшувати його в умовах війни, адже це вплине на зростання багатьох соцвиплат і створить тиск на бюджет.
Народні депутати подали 3339 правок до державного бюджету на 2026 рік, що є рекордною кількістю за останні 19 років. Партія "Європейська солідарність" подала найбільше правок – 910, з них 662 – від Артура Герасимова.