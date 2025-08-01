Як поповнився держбюджет у липні?

У липні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 162,9 мільярдів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Від Державної податкової служби надійшли 88,9 мільярдів гривень, в тому числі:

32,0 мільярди гривень – ПДФО та військовий збір;

26,9 мільярдів гривень – ПДВ;

15,8 мільярдів гривень – акцизний податок;

4,9 мільярди гривень – дивіденди від підприємств з державною часткою власності;

4,8 мільярди гривень – податок на прибуток підприємств;

3,5 мільярди гривень – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 65 мільярдів гривень. Загалом за підсумками липня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 224,9 мільярди гривень податків, зборів та інших платежів.

Також вдалося отримати 49,8 мільярдів гривень у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Збільшення видатків з держбюджету

Після схвалення Верховною Радою Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 мільярдів гривень. Завдяки цьому воїни на передовій матимуть виплати.

Відомо, що новий закон передбачає збільшення видатків на оборону:

115 мільярдів гривень – на грошове забезпечення військовослужбовців усіх Сил оборони;

216 мільярдів гривень – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів.

решта – інш потреби війська.

Також закон передбачає новий розподіл ПДФО з 1 серпня 2025 року: 60% надходжень спрямовуватиметься Міноборони на закупівлю дронів, зброї та військової техніки, 30% – Держспецзв'язку на дрони, 10% – на потреби бригад.