Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його звернення. Окрім того, готують кроки щодо дерегуляції, аби "дати більше свободи людям".
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Що відомо про новий указ?
Зокрема, йдеться про:
- проведення аналізу інституційної та функціональної спроможності органів державної влади в інтересах національної безпеки та оборони України;
- здійснення заходів з ефективної дерегуляції економічних процесів та скасування неефективних державних регуляцій, унеможливлення безпідставного втручання органів державної влади у здійснення законної підприємницької діяльності;
- удосконалення нормативно-правового регулювання;
- підготовку пропозицій щодо правових та організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування держави в умовах воєнного стану, ефективності використання бюджетних коштів тощо.
Очікую від уряду протягом місяця результатів, щоб направити максимум державних ресурсів на оборону України… Ми все це точно зробимо, і я дякую всім, хто підтримує,
– прокоментував Зеленський.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України у першому читанні підтримала зміни до бюджету, що передбачають збільшення видатків для сектору безпеки та оборони на 412,4 мільярда гривень.