Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його звернення. Окрім того, готують кроки щодо дерегуляції, аби "дати більше свободи людям".

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Що відомо про новий указ?

Зокрема, йдеться про:

проведення аналізу інституційної та функціональної спроможності органів державної влади в інтересах національної безпеки та оборони України;

здійснення заходів з ефективної дерегуляції економічних процесів та скасування неефективних державних регуляцій, унеможливлення безпідставного втручання органів державної влади у здійснення законної підприємницької діяльності;

удосконалення нормативно-правового регулювання;

підготовку пропозицій щодо правових та організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування держави в умовах воєнного стану, ефективності використання бюджетних коштів тощо.

Очікую від уряду протягом місяця результатів, щоб направити максимум державних ресурсів на оборону України… Ми все це точно зробимо, і я дякую всім, хто підтримує,

– прокоментував Зеленський.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України у першому читанні підтримала зміни до бюджету, що передбачають збільшення видатків для сектору безпеки та оборони на 412,4 мільярда гривень.