Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его обращение. Кроме того, готовят шаги по дерегуляции, чтобы "дать больше свободы людям".

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Что известно о новом указе?

В частности, говорится о:

проведении анализа институциональной и функциональной способности органов государственной власти в интересах национальной безопасности и обороны Украины;

осуществлении мероприятий по эффективной дерегуляции экономических процессов и отмене неэффективных государственных регуляций, предотвращении безосновательного вмешательства органов государственной власти в осуществление законной предпринимательской деятельности;

совершенствование нормативно-правового регулирования;

подготовку предложений по правовым и организационным мерам, направленным на повышение эффективности функционирования государства в условиях военного положения, эффективности использования бюджетных средств и тому подобное.

Ожидаю от правительства в течение месяца результатов, чтобы направить максимум государственных ресурсов на оборону Украины... Мы все это точно сделаем, и я благодарю всех, кто поддерживает,

– прокомментировал Зеленский.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала изменения в бюджет, предусматривающие увеличение расходов для сектора безопасности и обороны на 412,4 миллиарда гривен.