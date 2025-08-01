Как пополнился госбюджет в июле?

В июле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 162,9 миллиардов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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От Государственной налоговой службы поступили 88,9 миллиардов гривен, в том числе:

32,0 миллиарда гривен – НДФЛ и военный сбор;

26,9 миллиардов гривен – НДС;

15,8 миллиардов гривен – акцизный налог акцизный налог;

4,9 миллиарда гривен – дивиденды от предприятий с государственной долей собственности;

4,8 миллиарда гривен – налог на прибыль предприятий;

3,5 миллиарда гривен – рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 65 миллиардов гривен. Всего по итогам июля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 224,9 миллиарда гривен налогов, сборов и других платежей.

Также удалось получить 49,8 миллиардов гривен в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.

Увеличение расходов из госбюджета

После одобрения Верховной Радой Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на сектор обороны на 412,3 миллиардов гривен. Благодаря этому воины на передовой будут иметь выплаты.

Известно, что новый закон предусматривает увеличение расходов на оборону:

115 миллиардов гривен – на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил обороны;

216 миллиардов гривен – на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов.

остальные – другие потребности войска.

Также закон предусматривает новое распределение НДФЛ с 1 августа 2025 года: 60% поступлений будет направляться Минобороны на закупку дронов, оружия и военной техники, 30% – Госспецсвязи на дроны, 10% – на нужды бригад.