Откуда поступили деньги в госбюджет?
В целом в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 251,7 миллиардов налогов, сборов и других платежей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфинансов.
По итогам октября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 75,8 миллиардов гривен, в том числе:
- 31,7 миллиард гривен – налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 24,1 миллиарда гривен – налог на добавленную стоимость;
- 10,8 миллиардов гривен – акцизный налог;
- 4,5 миллиардов гривен – налог на прибыль предприятий;
- 3,6 миллиарда гривен – рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 63 млрд гривен. Другим важным источником доходов стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 38 миллиардов гривен.
Кроме того, поступило 51,8 миллиардов гривен в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
Каким будет госбюджет в 2026 году?
22 октября, Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает 24 Канал.
Основные показатели бюджета 2026 в проекте определены следующие:
- ВВП Украины планируется в размере 10,3 триллиона гривен – на 1,34 триллиона больше чем в прошлом году;
- Расходы госбюджета составят 4,8 триллиона гривен (+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом);
- Доходы прогнозируют на уровне 2 триллионов 826 миллиардов гривен (+446,8 миллиарда гривен или 18,8% от 2025-го);
- Дефицит ожидается на уровне до 18,4% ВВП;
- Потребность во внешнем финансировании составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен;
- Минимальная зарплата будет составлять 8 647 гривен, а средняя – на уровне 30 032 гривен;
- Курс доллара прогнозируют на уровне 45,6 гривны за 1 доллар США.
Что известно о бюджете на 2026 год?
Украина ищет возможности увеличения госбюджета в 2026 году на 100 миллиардов гривен, что можно сделать через детенизацию экономики и новые налоги. Предлагается усилить контроль, публичность данных о продажах и ввести реестры для борьбы с теневыми схемами в различных отраслях.
В 2026 году прожиточный минимум в Украине вырастет на 10%, но все еще будет далеким от фактического уровня потребления. Государство не может существенно увеличивать его в условиях войны, ведь это повлияет на рост многих соцвыплат и создаст давление на бюджет.
Народные депутаты подали 3339 поправок в государственный бюджет на 2026 год, что является рекордным количеством за последние 19 лет. Партия "Европейская солидарность" подала больше всего правок – 910, из них 662 – от Артура Герасимова.