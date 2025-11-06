Що доопрацювали в проєкті держбюджету на 2026 році?

Про основні відмінності теперішнього проєкту держбюджету на 2026 рік, який планують розглянути в другому читанні 18 листопада, розповіла голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає 24 Канал.

Відтак однією із перших відмінностей є збільшення доходів загального фонду держбюджету від підвищення податку на прибуток банків – 30 мільярдів гривень до доходів бюджету.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Також половину "банківського податку", який мав би зараховуватись в місцеві бюджети (це 4,3 мільярда гривень), спрямують на закупівлю пасажирських вагонів для Укрзалізниці. Крім цього, ДП "Фінансування інфраструктурних проєктів" поверне в бюджет 1,4 мільярда гривень, які теж будуть спрямовані на закупівлю вагонів (всього разом 5,7 мільярда гривень).

Крім того, до змін порівняно з редакцією І читання входять такі:

Зафіксовано в тексті законопроекту, що мінімум 1 мільярд гривень має спрямовуватись на гуманітарне розмінування земель,

Дивіденди "Укрфінжитла", а це 1,27 мільярда гривень, спрямувати на програму пільгової іпотеки (аналогічно до 2025 року),

Надати Мінфіну право за рішенням Уряду здійснити обмін ОВДП, що є у власності НБУ, на нові ОВДП на умовах, погоджених із НБУ,

Зараховувати 50% ПДФО, що сплачується резидентами Defense City, до бюджету громади, куди релокується підприємство, і спрямовувати ці гроші на створення інфраструктури, підтримку релокації або на захист виробництва,

Перераховано реверс та дотації для місцевих бюджетів, відповідно до чисельності населення за даними Держстату та реєстру ВПО Мінсоцу (замість даних Міграційної служби),

Уряд доручив собі до 1 липня 2026 року подати до ВРУ законопроєкт щодо встановлення єдиних підходів до пенсійного віку та здійснення індексації пенсій на загальних умовах тим, кому пенсія встановлена спеціальними законами,

Доручення Уряду розглянути можливість з 1 вересня додатково підвищити заробітні плати вчителів (до підвищення на 30%, яке вже заплановано з 1 січня).

Водночас Підласа називає ще й найбільші зміни у видатковій частині держбюджету, а це додаткові майже 19 мільярдів гривень на резервний фонд, 6,6 мільярда гривень на підвищення зарплати викладачів закладів вищої освіти, а також по додатковому мільярду гривень на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу та укриття в садочках тощо.

Також є зменшення видатків – на 8,24 мільярда гривень – на Державну прикордонну службу. Ці кошти перерозподілять: на користь Нацгвардії – 5,85 мільярда гривень, Нацполіції – 2,29 мільярда гривень,;

Нагадуємо! У вересні опублікували перші цифри з проєкту держбюджету на 2026 рік, де на оборону виділили майже 3 трильйони гривень, що становить 27,2% ВВП, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

