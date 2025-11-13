Про це Юрій Гудименко розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

Що треба зробити Міністерству оборони?

Перше – виконати результати внутрішнього аудиту Міноборони й на його підставі скоротити у міністерстві декілька тисяч працівників. Є функціональний аудит, який цілком логічно рекомендує прибирати посади, що дублюються всередині відомства та у Генеральному штабі.

Свого часу доходило до абсолютного ідіотизму, коли спочатку Генштаб дивиться, що у Міноборони є гарний департамент, тому такий самий потрібний і їм. А потім відбувається зворотна історія. Міноборони дивиться на Генштаб і створює собі таку саму структуру.

Вони займаються одним і тим самим, біжать у різних напрямках, і українській обороні це абсолютно не допомагає. Тому спершу потрібно скоротитися.

Друге – максимально прибрати хаос, навести лад в системі керування. У кожного процесу має бути власник – той, хто його веде та відповідає за нього головою.

Третє – Міноборони має зрозуміти, хто вони є з Генштабом. Це ще один можливий момент, хоча він насправді нульовий, він над всім цим. Вони не можуть визначитися.

Генштаб вважає, що Міністерство оборони має закривати перелік потреб і нікуди максимально не лізти.

Міноборони вважає, що, згідно із законодавством України, воно взагалі головне – призначає командувачів, подає на зняття командувачів, здійснює адміністративне керування Збройними Силами України. Міноборони вважає, що у кращому разі вони з Генштабом діють як партнери в деяких напрямках.

Зараз, здається, Денис Шмигаль порозумівся з Олександром Сирським, і цих напрямків більше. Але юридично вони не партнери й не можуть ними бути.

Міністерство оборони має контролювати, адмініструвати, направляти, задавати політику Збройним Силам України, здійснювати цивільний контроль.

Наприклад, питання військової юстиції – про що військові постійно говорять. Командира не можуть судити цивільні люди, тому що вони не розуміють обставин, в яких він ухвалив рішення, чому він це зробив. І це має бути ініціатива Міноборони.

Четверте – максимальна цифровізація, диджиталізація. Тому що, як показує практика, зменшення бюрократії, зменшення людського фактора, знижує рівень корупції.

Я не знаю, куди в умовній Дії засунути 100 доларів, щоб вона пришвидшила видачу довідки. Звичайно, цифровізація це не так звана срібна куля, не таблетка від всіх хвороб, але це допомагає. І вони рухаються у цьому напрямку.

П'яте – нарешті навчитися планувати. Є об'єктивні причини, чому вони не можуть цього робити. Наприклад, бюджет кожного року ухвалюється новий, і важко переносити гроші, планувати й так далі.

Але взагалі з плануванням в Міністерстві оборони дуже погано. Якщо спробувати у Міноборони знайти людей, які можуть розповісти, як виглядатиме війна за рік, це буде дуже складно зробити.