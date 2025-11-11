Про це 24 Каналу розповів ветеран та голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко, наголосивши, які кроки треба негайно зробити щодо Міноборони, щоб покращити його роботу. Він пояснив, де у міністерстві вкоренилась корупція.

Які реформи на часі для Міноборони?

Гудименко відзначив, що його завдання – показувати суспільству і погані сторони Міноборони, і підкреслювати хороші.

Зокрема він повідомив, що найбільше залучення до корупційних схем у відомстві відбувається на середній ланці. Тому що міністр, його заступник та команда загалом змінюються, а люди, які керували управлінням, продовжують це робити впродовж 20 років.

Кожен новий міністр чи заступник розуміє, що без цього начальника управління він не буде знати, що робити. Людина на папері заробляє, умовно, 30 тисяч гривень, а вдягнута у Chanel. І заступник міністра думає, що не впорається без цієї людини,

– зазначив голова Антикорупційної ради.

Тому, на його думку, Міністерство оборони у тому вигляді, як зараз, не зможе існувати довго. Саме у середній ланці відомства є люди, які засиділися на своїх посадах, хоча водночас там є дуже багато класних спеціалістів.

"Умєров (ексміністр оборони – 24 Канал) намагався розібратися з цим, але нічого не зробив. До Умєрова намагалися розібрати, щось зробили, але цього абсолютно недостатньо. А до цього і не намагалися", – нагадав він.

Чи порозумілися Міноборони і Генштаб?

Голова Антикорупційної ради також назвав проблеми у Міноборони, які потребують негайного вирішення.

Насамперед потрібно виконати результати внутрішнього аудиту Міністерства оборони. На його підставі у відомстві необхідно звільнити кілька тисяч працівників,

– відзначив антикорупціонер.

Також за його словами, треба прибрати дублюючі посади як у Міноборони, так і у Генштабі ЗСУ. Обидва відомства у певних питаннях займаються одним і тим самим, біжать у різних напрямках, і українській обороні це абсолютно не допомагає.

Також Міністерство оборони і Генеральний штаб мають порозумітися щодо питання, хто з них головний. Тому що Генштаб, на думку ветерана, вважає, що Міноборони має закривати перелік потреб і нікуди максимально не втручатися.

Водночас оборонне відомство, впевнено, що, згідно із законодавством України, воно є головним, адже призначає та знімає командувачів, здійснює адміністративне керування ЗСУ. У Міноборони вважають, що у кращому разі вони з Генштабом діють як партнери в деяких напрямках.

"Зараз, здається, Денис Шмигаль порозумівся із Олександром Сирським. Але юридично вони не партнери і не можуть ними бути", – пояснив Юрій Гудименко.

Зверніть увагу! Також на сьогодні один з викликів для Міноборони – максимальна цифровізація, тому що, як показує практика, зменшення бюрократії та людського фактора, знижує рівень корупції.

У Міноборони є класні заступники – і цивільні, і генерали. Але дуже б хотілося, щоб ми кожного дня наближали Міністерство оборони – головне міністерство військової країни – до ідеалу.

