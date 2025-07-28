Після затримання підозрюваної та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.

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Що відомо про розкрадання грошей на закуплях продуктів для військових?

28 липня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав власниці двох компаній-постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Протягом 2022 – 2023 років Міністерство оборони України купувало послуги з організації харчування для військових у суб'єктів господарювання. Суть полягала у тому, що вони повинні були закупити каталог продуктів з 409 найменувань.

Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти й занижених на менш затребувані. Наприклад, 50% вартості загальної поставки за договором, а це близько 1,2 мільярда гривень, припало всього на 40 видів продуктів. І навпаки, 27 видів продуктів із заниженими цінами було поставлено для ЗСУ на суму всього 3,6 мільйона гривень, що становить лише 0,14% вартості таких продуктів.

Міноборони фактично не контролювали ціни, оскільки виділяло кошти не на окремі продукти з 409, а оплачувало весь комплект.

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"Постачальники визначали в каталогах аномально низькі ціни на сезонні продукти. Наприклад, вартість черешні згідно з ним становила всього 8 гривень за кілограм, полуниці – 10 гривень за кілограм, смородини чорної – 10 гривень за кілограм тощо. На перший погляд, Міноборони здійснювало вигідні закупівлі. Але відповідно до затверджених нормативів указані сезонні продукти взагалі не могли замовлятись військовими частинами протягом строку дії договорів, оскільки їх укладено після завершення періоду, протягом якого такі сезонні продукти могли бути замовлені", – пояснюють у САП.

Таким чином з січня по грудень 2022 року бюджету України завдано збитків на 733 мільйони гривень. Їх незаконно одержали 2 компанії-постачальниці. Завдяки розголосу, зокрема яєць по 17 гривень, у 2023 році співучасники оборудки не змогли реалізувати розкрадання ще 788 мільйонів гривень.

За викрадені кошти, за даними слідства, власниця могла купити два готелі у Хорватії та іншу нерухомість за кордоном.

Дії осіб кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Наразі слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.