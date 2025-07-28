После задержания подозреваемой и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.

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Что известно о хищении денег на закупках продуктов для военных?

28 июля 2025 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал владелице двух компаний-поставщиков продуктов питания для Вооруженных Сил Украины меру пресечения в виде содержания под стражей.

В течение 2022 – 2023 годов Министерство обороны Украины покупало услуги по организации питания для военных у субъектов хозяйствования. Суть заключалась в том, что они должны были закупить каталог продуктов из 409 наименований.

Преступная схема заключалась в определении завышенных цен на наиболее востребованные продукты и заниженных на менее востребованные. Например, 50% стоимости общей поставки по договору, а это около 1,2 миллиарда гривен, пришлось всего на 40 видов продуктов. И наоборот, 27 видов продуктов с заниженными ценами было поставлено для ВСУ на сумму всего 3,6 миллиона гривен, что составляет лишь 0,14% стоимости таких продуктов.

Минобороны фактически не контролировали цены, поскольку выделяло средства не на отдельные продукты из 409, а оплачивало весь комплект.

Как работала схема "яиц по 17 гривен" для ВСУ: смотрите видео-объяснение НАБУ

"Поставщики определяли в каталогах аномально низкие цены на сезонные продукты. Например, стоимость черешни согласно ему составляла всего 8 гривен за килограмм, клубники – 10 гривен за килограмм, смородины черной – 10 гривен за килограмм и тому подобное. На первый взгляд, Минобороны осуществляло выгодные закупки. Но в соответствии с утвержденными нормативами указанные сезонные продукты вообще не могли заказываться военными частями в течение срока действия договоров, поскольку они заключены после завершения периода, в течение которого такие сезонные продукты могли быть заказаны", – объясняют в САП.

Таким образом с января по декабрь 2022 года бюджету Украины нанесен ущерб на 733 миллиона гривен. Их незаконно получили 2 компании-поставщика. Благодаря огласке, в частности яиц по 17 гривен, в 2023 году соучастники сделки не смогли реализовать хищение еще 788 миллионов гривен.

За похищенные средства, по данным следствия, владелица могла купить два отеля в Хорватии и другую недвижимость за рубежом.

Действия лиц квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.