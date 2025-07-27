Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. Видання констатує, що в країні вперше з 2022 року пройшли антиурядові протести.

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Як Європа змінює підтримку для України?

У виданні нагадують, що ЄС може зменшити транш допомоги Україні в рамках Ukraine Facility з 4,5 до 3 мільярдів євро через затримки з реформами. Остаточне рішення ще не ухвалене, адже фінансування можуть поновити за умови виконання критеріїв.

Зазначається, що для Володимира Зеленського це стало ударом, хоча наразі президент не коментував подібні скорочення підтримки. Відомо, що стримування допомоги для стимулювання реформ було поширеною практикою до 2022 року.

Попри це, нещодавнє рішення показує готовність Євросоюзу робити докори українському уряду й під час війни. Також, як пишуть, постало питання про те, чи не згасає "ореол навколо українського президента" серед західних союзників.

Блиск точно зникає. У спільноті донорів є роздратування Зеленським,

– заявив американський експерт з боротьби з корупцією Джеймс Вассерстром.

NYT пише, що НАБУ та САП розслідували діяльність провідних міністрів уряду Зеленського. Попри скасування рішення про позбавлення їхньої незалежності, це спричинило звинувачення у кумівстві та поставило під загрозу підтримку.

ЄС створив механізм Ukraine Facility торік, пообіцявши 50 мільярдів євро на 3 роки для відбудови та підготовки України до вступу. У червні Україна звернулася по виплату, хоча не виконала 3 з 16 критеріїв, повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Критики в Україні скаржилися на постійне посилення влади урядом Зеленського в умовах воєнного стану, а проти журналістів, активістів та опозиційних політиків відкривали кримінальні справи. Його адміністрація відсторонила обраних мерів та губернаторів у багатьох регіонах на користь військових адміністрацій,

– ідеться у статті. Думки західних союзників стосовно відповідних кроків розбігаються. Дехто вважає, що це необхідно для того, аби контролювати країну у воєнний час. На думку інших, це є лише "грубим захопленням влади в країні". Зокрема, серед лідерів, які протестували проти рішення Володимира Зеленського обмежити антикорупційні агентства, був прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Він телефонував президенту, щоб обговорити це питання. Нагадують, що НАБУ розслідувало діяльність ексвіцепремʼєра Олексія Чернишова, якого підозрюють у хабарі за угоду з нерухомістю. Через це зросла напруженість між адміністрацією та антикорупційними слідчими.

Також раніше незалежна комісія обрала головного детектива у справі Чернишова Олександра Цивінського керівником Бюро економічної безпеки, проте уряд Зеленського відмовився призначити його на цю посаду.

Водночас, як наголошують, Міжнародний валютний фонд вимагає призначення голови БЕБ вже до 1 серпня, щоб продовжити виплату допомоги в рамках чотирирічної програми на суму 15,6 мільярда доларів.