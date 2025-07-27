Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. Видання констатує, що в країні вперше з 2022 року пройшли антиурядові протести.
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Як Європа змінює підтримку для України?
У виданні нагадують, що ЄС може зменшити транш допомоги Україні в рамках Ukraine Facility з 4,5 до 3 мільярдів євро через затримки з реформами. Остаточне рішення ще не ухвалене, адже фінансування можуть поновити за умови виконання критеріїв.
Зазначається, що для Володимира Зеленського це стало ударом, хоча наразі президент не коментував подібні скорочення підтримки. Відомо, що стримування допомоги для стимулювання реформ було поширеною практикою до 2022 року.
Попри це, нещодавнє рішення показує готовність Євросоюзу робити докори українському уряду й під час війни. Також, як пишуть, постало питання про те, чи не згасає "ореол навколо українського президента" серед західних союзників.
Блиск точно зникає. У спільноті донорів є роздратування Зеленським,
– заявив американський експерт з боротьби з корупцією Джеймс Вассерстром.
NYT пише, що НАБУ та САП розслідували діяльність провідних міністрів уряду Зеленського. Попри скасування рішення про позбавлення їхньої незалежності, це спричинило звинувачення у кумівстві та поставило під загрозу підтримку.
Також раніше незалежна комісія обрала головного детектива у справі Чернишова Олександра Цивінського керівником Бюро економічної безпеки, проте уряд Зеленського відмовився призначити його на цю посаду.
Водночас, як наголошують, Міжнародний валютний фонд вимагає призначення голови БЕБ вже до 1 серпня, щоб продовжити виплату допомоги в рамках чотирирічної програми на суму 15,6 мільярда доларів.